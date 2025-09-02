정책자금 이용 소상공인 위기 징후 대응체계 강화한다

대안평가 제도 시범도입

'소상공인 회복 및 안전망 강화' 여섯 번째 간담회 개최

지속적인 경기 둔화와 소비 부진으로 어려움을 겪는 소상공인을 조기에 지원하기 위해 위기 징후 대응 체계가 강화된다.

중소벤처기업부는 2일 소상공인시장진흥공단 대전전용교육장에서 이 같은 내용을 중심으로 '소상공인 회복 및 안전망 강화'를 위한 여섯 번째 간담회를 개최했다고 밝혔다.

우선 경영 위기 상황에 맞는 맞춤형 지원정책을 선제적으로 안내하기 위해, 기존 'AI보이스봇'과 '조기경보제도'의 운영방식을 확대·개편할 계획이다. 현재 AI보이스봇은 연체된 차주를 대상으로 연체 현황 안내, 가상계좌 발급, 재기·채무조정 지원제도 소개 등 연체 상담 및 안내 기능을 수행하고 있다. 조기경보 제도는 정책자금 직접 대출 차주의 신용평점 변동을 실시간으로 모니터링해, 부실 위험성이 있는 소상공인(경보 등급)에게 영업 유지 여부를 확인하는 형태로 운영 중이다.

앞으로는 이러한 기능을 분절적으로 운영하는 대신, 위기 징후 소상공인을 대상으로 단계적·통합적으로 운영할 예정이다. AI보이스봇은 연체차주뿐 아니라 부실 위험성이 감지된 소상공인에게도 맞춤형 지원정책을 안내하고, 부실 위험성이 감지된 소상공인과 31일 이상 연체차주의 대출 이력, 매출 증감 등 관련 정보를 종합 확인한다. 이들에 대해서는 실태조사를 통해 상환애로, 폐업 위기, 채무 정도 등 경영 애로 사항에 대해 심층 상담을 실시하고, 중·저신용 소상공인에 사전 경영진단을 의무화해 진단 결과에 따라 1대 1 코칭 및 재기 지원 사업을 지원할 계획이다.

아울러, 지역신용보증재단도 내년부터 시범적으로 신용정보사 데이터 등을 활용해 위기 징후 소상공인을 대상으로 진단 및 역량 강화 교육 등 경영 안정화를 단계별로 지원할 방침이다.

2026년 1분기부터 카드사의 매출데이터를 활용한 '소상공인 대안평가모형'도 특별경영안정자금(신용취약소상공인자금)에 시범 도입한다. 이를 통해 대출실행까지 소요되는 기간을 28일에서 21일로 단축하고, 매출자료가 없어 현장실사를 필수로 진행했던 초기 창업자나 매출액 미신고 소상공인이 신속하게 지원받을 수 있도록 할 계획이다.

최원영 소상공인정책실장은 "위기 징후 소상공인을 선제적으로 발굴하고 경영 위기 유형에 맞춰 맞춤형 지원을 제공함으로써 경영 안정과 재기에 도움이 될 것으로 기대된다"며 "특히 내년 상반기엔 민간의 대안평가모형을 소상공인 정책자금 평가에 시범적으로 도입할 수 있는 방안을 검토하고, 하반기엔 소상공인 특화 신용평가 모형이 수립되는 대로 이를 적극 활용하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



