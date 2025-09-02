[포토] 원내대책회의 참석하는 나경원 의원

송언석 국민의힘 원내대표와 나경원 의원이 2일 국회에서 열린 원내대책회의에서 인사하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>