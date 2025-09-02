KMI, 수원시장학재단에 3천만원 기탁

KMI(한국의학연구소)가 수원시장학재단에 3000만원을 기탁했다. 2023년 이후 3년째다.

김순이 KMI 명예이사장은 1일 수원시청을 방문해 기부금을 전달했다.

김순이 KMI 명예이사장은 "수원시장학재단은 지역 청소년과 대학생들이 꿈을 펼칠 기회를 주는 든든한 동반자"라며 "KMI는 앞으로도 인재 육성, 교육 지원을 위해 지속해서 힘을 보태겠다"고 말했다.

김순이 KMI 명예이사장(중앙)이 1일 3000만원의 장학금을 수원시장학재단에 기탁한 뒤 이재준 수원시장(오른쪽), 박춘근 수원시장학재단이사장과 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공 AD 원본보기 아이콘

박춘근 수원시장학재단 이사장은 "기부금은 학생들이 학업에 전념하고, 꿈을 펼치는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "KMI의 후원은 지역사회의 미래 인재를 양성하는 데 밑거름이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "기부자의 뜻을 소중하게 담아 학생들에게 더 많은 기회를 제공하고, 그 성과를 지역사회와 나누겠다"고 약속했다.

이재준 수원시장은 "수원 교육의 지속가능한 발전을 위해 매년 꾸준히 장학금을 기탁해 주시는 KMI에 감사드린다"며 "수원의 인재들이 꿈을 키워나갈 수 있도록 지원하겠다"고 화답했다.

KMI는 1985년 설립된 건강검진 기관이다. 수원시(권선동)를 비롯한 전국 8곳에 건강검진센터를 운영하며 국민건강 증진을 위한 활동을 하고 있다.

2004년부터 복지시설 검진, 취약계층 연탄 지원 등으로 꾸준히 나눔 활동을 하고 있고, 2019년 1월에는 사회공헌사업단을 설립해 본격적으로 사회공헌사업을 펼치고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>