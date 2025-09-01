우크라이나 前의회 의장 살해 용의자 체포…러시아 배후 의심

우크라이나 수사 당국이 전 의회 의장을 살해한 용의자를 체포해 러시아와의 연관성을 파헤치고 있다.

2019년 5월22일 안드리 파루비 당시 우크라이나 의회 의장이 키예프에서 열린 의회 회의에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

1일(현지시간) 프랑스 일간 르몽드에 따르면 이호르 클리멘코 우크라이나 내무 장관은 안드리 파루비 전 우크라이나 의회 의장(54)의 살해 용의자가 르비우와 키이우 사이에서 체포됐다고 밝혔다. 클리멘코 장관은 "(범행이) 세심하게 계획된 것"이라고 설명했다.

안드리 니에비토우 경찰청 차장은 "이 사건에 러시아의 흔적이 있을 가능성을 배제할 수 없다"며 "러시아 연방의 지시였을 수 있다"고 주장했다. 그는 용의자가 배달원으로 변장한 뒤 파루비 전 의장에게 접근해 총 8발을 발사했으며, 파루비 전 의장이 확실히 숨졌는지 확인한 후 현장에서 도주했다고 설명했다.

키릴로 부다노우 우크라이나군 정보총국장 역시 이 사건을 러시아 소행으로 의심했다. 그는 텔레그램을 통해 "적들은 우크라이나를 무력으로 굴복시킬 수 없기에 테러에 의존하며 공포를 조장하고 사회적 긴장과 혼란을 유발해 우크라이나 국민의 저항 의지를 꺾으려 한다"고 주장했다.

파루비 전 의장은 친유럽 혁명의 상징적 인물로, 2016~2019년 우크라이나 의회 의장을 역임했다.





