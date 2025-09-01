[포토] 한복 입고 기념촬영하는 의원들

1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 한복을 입고 기념촬영을 하는 민주당 의원들 뒤로 상복을 입는 국민의힘 의원들이 보이고 있다.







