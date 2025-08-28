본문 바로가기
[특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세

김대현기자

입력2025.08.28 09:35

그룹 케플러 中 팬콘서트 연기

그룹 케플러의 9월 중국 단독 팬 콘서트가 연기되면서, 28일 국내 엔터테인먼트 관련주의 주가가 약세다.


이날 오전 9시24분 기준 디어유 는 전 거래일 대비 2400원(4.38%) 하락한 5만2400원에 거래됐다.

같은 시간 삼화네트웍스 (-3.68%), 큐브엔터 (-2.76%), 노머스 (-2.73%), JYP Ent. (-2.66%), 빌리언스 (-2.60%), 하이브 (-2.54%), CJ ENM (-2.50%) 등 다른 엔터테인먼트 관련주들도 약세였다.


전날 케플러의 소속사 웨이크원·클렙엔터테인먼트에 따르면 내달 13일 중국 푸저우시에서 열릴 케플러의 팬 콘서트가 불가피한 현지 사정으로 연기됐다. 당초 케플러의 현지 공연 소식은 중국의 한한령(한류 금지령) 완화에 대한 기대감을 불어넣게 했다. K팝 아이돌 그룹이 9년 만에 중국 본토에서 개최하는 사례가 될 수 있었기 때문이다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

