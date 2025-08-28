[특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세

그룹 케플러 中 팬콘서트 연기

그룹 케플러의 9월 중국 단독 팬 콘서트가 연기되면서, 28일 국내 엔터테인먼트 관련주의 주가가 약세다.

이날 오전 9시24분 기준 디어유 디어유 376300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,950 전일대비 4,850 등락률 -8.85% 거래량 272,027 전일가 54,800 2025.08.28 10:34 기준 관련기사 [특징주]'실적 개선세' 디어유, 8%대↑"'케데헌' 열풍이 국내 엔터사 주가에도 훈풍" [클릭 e종목]"디어유, 신규 아티스트 입점 효과…목표가↑ 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 2400원(4.38%) 하락한 5만2400원에 거래됐다.

같은 시간 삼화네트웍스 삼화네트웍스 046390 | 코스닥 증권정보 현재가 1,522 전일대비 82 등락률 -5.11% 거래량 1,796,727 전일가 1,604 2025.08.28 10:34 기준 관련기사 [특징주]中 한한령 해제 기대감에 콘텐츠株 강세"한한령 진짜 풀리나"…스튜디오드래곤 등 제작사株 일제히 상승삼화네트웍스, 월트디즈니 코리아와 드라마 금수저 방영권 라이선스 계약 전 종목 시세 보기 close (-3.68%), 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 16,700 전일대비 720 등락률 -4.13% 거래량 51,319 전일가 17,420 2025.08.28 10:34 기준 관련기사 큐브엔터 i-dle(아이들), 美 LA에인절스 홈경기 역사상 첫 프리게임 공연큐브엔터 i-dle(아이들), 일본 EP 10월 발매 확정큐브엔터 보이그룹 나우즈, '자유롭게 날아' 中 QQ뮤직 신곡차트 1위 전 종목 시세 보기 close (-2.76%), 노머스 노머스 473980 | 코스닥 증권정보 현재가 33,250 전일대비 1,550 등락률 -4.45% 거래량 136,374 전일가 34,800 2025.08.28 10:34 기준 관련기사 노머스, 글로벌 IP 전문가 '장양' 샤오망 의장과 협업 강화노머스, 상반기 영업이익 88억원…전년도 연간 실적 초과노머스 "오존·카더가든 협업 공연 '스테레오 투' 전석 매진 속 마무리" 전 종목 시세 보기 close (-2.73%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 73,000 전일대비 2,300 등락률 -3.05% 거래량 225,270 전일가 75,300 2025.08.28 10:34 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'[클릭 e종목]"JYP엔터, 역대 최대 분기 실적…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 close (-2.66%), 빌리언스 빌리언스 044480 | 코스닥 증권정보 현재가 371 전일대비 13 등락률 -3.39% 거래량 316,179 전일가 384 2025.08.28 10:34 기준 관련기사 블레이드 Ent, 美 드웰파이와 실물 금주화 STO 개발 MOU블레이드 Ent, 배우 전문 매니지먼트 자회사 ‘엑스와이지 스튜디오’ 설립블레이드 Ent, 감사보고서 제출기한 연장신청 "종속회사 감사보고서 수령 지연" 전 종목 시세 보기 close (-2.60%), 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 288,500 전일대비 7,000 등락률 -2.37% 거래량 122,546 전일가 295,500 2025.08.28 10:34 기준 관련기사 美·英 팝 차트 석권 '케데헌 신드롬'에 엔터사 방긋…K팝 업계 훈풍"믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好'[특징주]하이브, 6%대 강세…"2분기 이어 3분기 호실적 전망" 전 종목 시세 보기 close (-2.54%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 73,600 전일대비 2,400 등락률 -3.16% 거래량 41,970 전일가 76,000 2025.08.28 10:34 기준 관련기사 "콘텐츠株, 중국 한한령 해제 기대감"日 하쿠호도와 손잡은 CJ ENM…한일 합작 글로벌 음악 사업 추진 MS 창업자 빌 게이츠, '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 전 종목 시세 보기 close (-2.50%) 등 다른 엔터테인먼트 관련주들도 약세였다.

전날 케플러의 소속사 웨이크원·클렙엔터테인먼트에 따르면 내달 13일 중국 푸저우시에서 열릴 케플러의 팬 콘서트가 불가피한 현지 사정으로 연기됐다. 당초 케플러의 현지 공연 소식은 중국의 한한령(한류 금지령) 완화에 대한 기대감을 불어넣게 했다. K팝 아이돌 그룹이 9년 만에 중국 본토에서 개최하는 사례가 될 수 있었기 때문이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



