[클릭 e종목]"노머스, 내년 중국 사업 기대…목표가 ↑"

유현석기자

입력2025.09.17 07:40

DS투자증권은 노머스 에 대해 내년 중국 사업의 확대가 기대된다고 17일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 4만4000원으로 상향했다.

조대형 DS투자증권 연구원은 "노머스는 중국 진출을 위해 후난성 정부 국영 미디어 그룹 산하 망고초미 및 후난전광과의 사업 협력을 골자로 한 계약을 체결했다"며 "중국에서 입지를 확고히 다지고 있는 플랫폼들과의 협업으로 안정적인 서비스 진출이 가능할 것으로 전망된다"고 말했다.


그는 "최근 중국 공연들이 연기되며 노머스의 협업도 실적에 미치는 영향은 제한적인 것 아니냐는 의구심도 제기된다"며 "노머스는 망고초미 산하 이커머스 플랫폼과의 협업을 통해 중국 내에서의 팬미팅을 성공적으로 개최했다"고 설명했다.

그러면서 "공연과 커머스 및 플랫폼 모두 확보해 시너지가 가능한 사업 구조이기 때문이라는 판단"이라며 "공연 없이도 2026년 중국에서 최소 150억원 수준의 매출액을 기대한다"고 말했다.


또한 공연 사업도 지속해서 증가할 것으로 내다봤다. 그는 "하반기 진행될 것으로 기대됐던 메가 IP의 월드 투어에 대한 실적 반영은 2026년으로 이연됐다"면서도 "해당 투어 없이도 작년 110회였던 전체 공연 횟수가 올해 176회로 증가할 전망"이라고 설명했다.


이어 "실적 고성장세를 이어갈 것으로 예상한다"며 "높아진 기초 체력에 메가 IP의 월드 투어와 중국이 같이 더해질 2026년 실적에 대한 기대감을 높여야 될 시점"이라고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
