하이브는 BTS 월드투어로 얼마 벌까[주末머니]

"연내 약 2조원 매출 기여 예상"

엔터테인먼트 기업 하이브 하이브 close 증권정보 352820 KOSPI 현재가 262,500 전일대비 5,500 등락률 -2.05% 거래량 294,544 전일가 268,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 "BTS 월드투어에 400만 온다"…하이브, 지금이 진짜 매수 타이밍?[주末머니] BTS 효과 어땠나…넷플릭스·위버스 접속 쇄도 하이브, 아이작 리·케빈 메이어 이사 선임…글로벌 경영 가속화 전 종목 시세 보기 가 소속 가수 방탄소년단(BTS) 월드투어만으로 올해 약 2조원의 매출을 거둘 것이라는 예상이 나왔다.

송지원 흥국증권 연구원은 최근 "평균 티켓 가격 30만원, 전체 모객 수 약 516만명, 관련 상품 객단가 14만8000원을 가정하면 BTS 투어로 연내 약 2조원의 매출 기여를 예상한다"고 밝혔다. 송 연구원은 하이브가 올해 4조3000억원의 매출을 기록해 역대 최대치를 기록할 것으로 전망했다. 이 중 절반 가까이 BTS 투어로 벌어들인다는 것이다. 그는 "BTS 월드투어는 최근 추가된 남미 3회까지 총 85회차로 진행되며 올해 기준 최소 436만명 이상의 모객이 가능하다"고 말했다.

2분기에는 TXT(투모로우바이투게더), 보이넥스트도어, 투어스, 르세라핌이 신보를 발매한다. 공연 또한 BTS 투어 개시 외에도 세븐틴 앵콜콘, 엔하이픈·아일릿 등의 월드투어가 예정돼있어 실적 모멘텀 초입 구간이라고 분석했다. 그러면서 "메가 IP 복귀에 따른 외형성장이 보장된 가운데 연내 수익성 확보가 핵심"이라면서도 "BTS 투어가 반영되는 내년 상반기까지 지급 수수료로 인한 마진 부담은 지속될 전망"이라고 덧붙였다.

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그는 하이브에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 45만원에서 38만원으로 하향했다. 이에 대해 "주가는 지난달 21일 BTS 광화문 공연 이후 1차 조정, 최근 원가율 부담에 따른 1분기 컨센서스 하회 가능성 부각으로 재조정을 거쳤다"며 "주가수익비율 25배로 시장 우려를 감안해도 2분기 실적 모멘텀을 앞두고 상당히 매력적인 구간에 위치했다"고 설명했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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