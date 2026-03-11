[클릭e종목]“노머스, 꾸준하게 성장 중인 연간 공연 체력”

DS투자증권은 11일 노머스 노머스 close 증권정보 473980 KOSDAQ 현재가 18,020 전일대비 880 등락률 +5.13% 거래량 101,083 전일가 17,140 2026.03.11 14:41 기준 관련기사 [특징주]노머스, 중국 플랫폼 기대감…"1월 론칭 목표" [클릭 e종목]"노머스, 내년 중국 사업 기대…목표가 ↑" [특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세 전 종목 시세 보기 에 대해 실적 성장 추세를 반영해 목표주가 2만8000원, 투자의견은 '매수'를 제시했다.

조대형 DS투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "본격적으로 해외 투어를 진행한 2023년 이후 매년 모객 수는 꾸준하게 성장 중으로 2024년 15만명에서 2025년 20만명으로 증가했다"며 "파워풀한 아티스트들의 유입과 흥행에 성공한 투어 이후 이듬해 규모를 키워 투어를 진행하는 사례가 증가하고 있기 때문"이라고 밝혔다.

조 연구원은 "메가 지식재산권(IP)의 투어 없이도 2026년은 관객수 기준으로 30만명분의 공연이 확정된 상황"이라며 "2027년은 40만명 이상으로 지속 레벨업 될 것이며 메가 IP도 2026년 3분기와 4분기에 각각 투어 일정이 잡힌 것으로 파악된다"고 말했다.

노머스는 다소 지연됐으나 중국 시장 공략도 본격화되고 있다. 위챗 미니프로그램(WMP)을 출시하며 중국 시장에 진입했으며 1분기 내 중국 주요 앱스토어에 출시를 완료할 것으로 예상된다. 하반기 망고TV와의 협력을 통해 결합 구독 상품 출시 등 사업 영역을 확장하고 온라인 영상 통화 및 오프라인 팬미팅 참여 기회를 결합한 연계형 모델도 순차 도입할 계획이다.

AD

조 연구원은 "아티스트의 일정이 사업 진행에 영향을 미치는 만큼 예상치 못한 변수에 따른 실적 변동성은 존재하나 연간 실적 성장 추세는 변함이 없다"며 "중국 사업 전개에 따른 실적을 반영하지 않더라도 올해 매출액 998억원과 영업이익 227억원은 가시성이 높다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>