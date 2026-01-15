[특징주]노머스, 중국 플랫폼 기대감…"1월 론칭 목표"

노머스 노머스 473980 | 코스닥 증권정보 현재가 25,100 전일대비 2,550 등락률 +11.31% 거래량 280,360 전일가 22,550 2026.01.15 10:50 기준 관련기사 [클릭 e종목]"노머스, 내년 중국 사업 기대…목표가 ↑"[특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세노머스, 글로벌 IP 전문가 '장양' 샤오망 의장과 협업 강화 전 종목 시세 보기 close 가 강세다. 이달 중국 플랫폼 론칭 등으로 실적 개선이 기대된다는 증권사 전망이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

노머스는 15일 오전 10시26분 기준 전거래일 대비 2400원(10.64%) 오른 2만4950원에 거래됐다.

박찬솔 하나증권 연구원은 "노머스는 중국 플랫폼 1월 런칭을 목표하고 있다"며 "월 구독권 자동 결제가 되는 것이 중요한 사항이었는데, 중국에 진출하기 전에 fromm 스토어에 위챗(WeChat) 페이를 연동해 문제를 해결했다"고 말했다.

그러면서 "중국에서 K-Pop 공연을 진행하는 것은 시점 추정이 불가하지만, 온라인 팬 소통 플랫폼 출시는 문제가 없다"며 "1월 중으로 fromm China가 런칭돼 디어유 대비 더 빠른 신규 구독자 유입 속도를 보여준다면 주가가 상승 전환할 것으로 예상한다"고 강조했다.

그는 "중국 파트너사 망고TV의 강한 중국 엔터 플랫폼 양성 의지가 노머스 수혜로 이어질 수 있다는 생각이며, 노머스 목표치 또한 공격적"이라며 "1분기 신규 구독자 수 확정치가 공개되면 노머스에 대한 시장의 인식이 크게 달라질 수 있다고 보기 때문에 이 시점 노머스 주식 매수를 권고한다"고 말했다.

이와 함께 북미 투어 기대감도 살아있다. 그는 "BTS 월드 투어(북미 포함) 일정이 공개되면서 노머스도 북미 투어 관련 일정 조율이 수월해졌다"며 "단일 IP와 예정된 대규모 북미 대형 공연 일정 스케쥴링이 조만간 끝날 것으로 본다"고 설명했다.

이어 "공연이 확정되는 것은 노머스의 실적 가시성을 높이는 동시에 노머스 공연 기획력에 대한 시장 기대도 높일 것으로 본다"고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



