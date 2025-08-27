본문 바로가기
코베스트로, 태국·미국 HDI 유도체 생산법인 인수

오지은기자

입력2025.08.27 09:20

고부가 코팅·접착제 사업 글로벌 확장

글로벌 첨단 소재 기업 코베스트로가 태국 국영 석유화학 기업 'PTT 글로벌 케미컬(PTTGC)'의 자회사 '벵코렉스'가 보유한 미국 프리포트와 태국 라용의 헥사메틸렌 디이소시아네이트(HDI) 유도체 생산법인을 인수한다. 이번 거래는 2025년 말까지 마무리될 예정이며, 인수 금액은 비공개다.

코베스트로는 27일 벵코렉스의 미국 텍사스주 프리포트와 태국 동부 라용시의 HDI 공장을 인수한다고 밝혔다. 이번 인수를 통해 미국과 아시아 지역의 알리파틱 제품 생산기반을 확대하고, 자동차·선박·교량·전자제품·목재 가구 등 다양한 산업에 쓰이는 코팅·접착제 사업을 강화한다. HDI 유도체는 폴리우레탄 기반 코팅과 접착제·실란트의 핵심 원료로, 코베스트로는 이 분야의 주요 글로벌 공급업체다.


크리스티안 바이어 코베스트로 최고재무책임자(CFO)는 "단기적으로 비용 효율성을 유지하면서 장기 경쟁력 확보를 위한 투자에 집중하고 있다"고 말했다. 토마스 뢰머 코팅·접착제 사업부 책임자는 "태국과 미국의 신규 생산시설 확보로 글로벌 공급망이 한층 강화될 것"이라고 설명했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
