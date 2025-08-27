본문 바로가기
세종시교육청, 연동중학교 이전재배치 2029년 이전 확정

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.27 09:04

5-2생활권(다솜동) 공공시설복합단지 내

세종시교육청, 연동중학교 이전재배치 2029년 이전 확정
세종시 연동면 소재 연동중학교에 대한 이전 재배치가 25일 확정됐다. 현재 1학년부터 6학년까지 총 16명이 재학 중으로 향후 5년 이내 10명 이하로 감소할 것이 예상돼 자연 폐교가 우려되는 상황에 놓여서다.


세종시교육청에 따르면 5-2생활권 '가칭 다솜중학교' 부지로 이전 재배치를 확정하고, 고시했다고 27일 밝혔다.

연동중을 인접한 5-2생활권으로 이전하는 계획(안)을 수립하고, 교육공동체와 지역단체장 등을 대상으로 이전 재배치의 취지 및 필요성 등을 지속 설명해왔다. 이 과정에서 일부 지역단체장들의 우려 의견이 제기되기도 했다.


하지만 앞서, 연동초·중 학생과 학부모 전체를 대상으로 실시한 설문조사 결과, 총 94명 중 91명이 응답했으며, 이 중 87명(92.6%)이 이전에 찬성한 것으로 집계됐다.


시 교육청은 관계자는 "연동중을 5-2생활권(다솜동) 개발시기에 맞춰 2029년 3월(예정)에 이전하는 계획(안)을 최종 수립하고, 행정절차법에 따라 20일간 행정예고를 실시, 공식 접수된 의견은 없었다"며 "직접 이해당사자인 학생과 학부모, 교육공동체의 찬성 의견을 존중해 연동중 이전 재배치를 추진할 계획"이라고 말했다.

연동중이 '가칭 다솜중학교' 부지로 이전하게 되면 약 800여명이 재학하는 적정규모의 학교로 성장해 학생들의 교육 선택권과 학생 학습권 보장, 다양한 교우관계의 형성에 따른 사회성 발달에 기여할 것으로 전망된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

