더불어민주당 세종시당, 시민참여 대변인단 '공개 모집'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.26 17:29

'소통 크루' 출범 예고

더불어민주당 세종시당(위원장 강준현)은 내년 지방선거를 앞두고 시민과의 소통을 한층 강화하기 위해 '대변인단'을 공개 모집한다고 26일 밝혔다.


모집 기간은 내달 2일까지로, 민주당 세종시당 권리당원이라면 누구나 응모할 수 있다. 선발된 대변인단은 시당의 새로운 소통 파트너로서 시민 눈높이에 맞춘 메시지를 전하고, 생활 정치의 언어로 현안을 풀어내는 역할을 맡게 된다.

특히 특정 정치인이나 일부 집단에 국한하지 않고 시민 참여의 장으로 개방한 첫 시도라는 점에서 의미가 크다는 평가다. 정치 엘리트주의를 넘어, 생활 속에서 정치가 살아 숨 쉬도록 하겠다는 강한 의지로 읽힌다.


박범종 수석대변인은 "대변인단을 보다 체계적으로 운영하고, 다가올 지방선거 국면에서 시민과 더욱 가까이 호흡하는 정당으로 거듭나겠다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
