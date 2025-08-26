고흥군, 군수-군민 연결 '365 군민소통폰' 개통

제안·건의·고충 등 군수가 답변

문자메시지로 24시간 직접 소통

전남 고흥군(군수 공영민)은 군민과의 소통을 강화하고, 현장 목소리를 보다 폭넓게 수렴하기 위해 군수와 온 군민이 직접 소통할 수 있는 '365 군민소통폰'을 개통하고, 오는 9월 1일부터 운영에 들어간다고 26일 밝혔다.

'365 군민소통폰'은 군민 누구나 언제 어디서나 자유롭게 문자메시지를 통해 군정 정책에 대한 제안이나 건의, 생활 속 고충사항 등을 전송하면, 군수가 직접 내용을 확인하고 해당 부서에 검토 및 조치를 지시, 2일 이내 문자로 답변하는 24시간 상시 소통 시스템이다.

고흥군 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

군은 그동안 '군수에게 바란다' 등 다양한 민원접수 창구를 운영해 왔으며, 이번 '365 군민소통폰'은 군수와의 직접 소통을 강화하고, 시간·공간 제약 없이 상시 이용할 수 있는 열린 통로가 될 것으로 기대된다.

특히, 소통폰은 연중무휴 24시간 운영되며, 문자메시지 전용으로만 이용할 수 있다. 군은 군민들의 오해와 혼선을 방지하기 위해 컬러링(통화연결음)을 제작, 이용자에게 운영 목적과 취지를 사전 안내하고 있다.

접수된 민원은 군수가 직접 내용을 확인한 후 관련 부서에 검토를 지시하며, 평일 기준 2일 이내 답변 회신을 원칙으로 한다. 다만, 야간 및 주말·공휴일 접수 건에 대해서는 다음 평일에 답변하게 된다. 또 장기 검토가 필요한 사안은 부서가 직접 진행 상황을 안내하도록 했다.

이와 함께 군은 비방, 욕설, 명예훼손, 정치적 목적, 상업성 광고 등 부적절한 메시지에 대해서는 삭제하거나 답변하지 않는다는 방침이다.

공영민 군수는 "365 군민소통폰은 군민 누구나 쉽게 군정에 대한 의견을 군수에게 직접 전달할 수 있는 열린 소통창구다"며 "군수가 직접 접수 내용을 확인, 신속히 대응해 군민 불편을 줄이고 정책 제안은 군정에 적극 반영하겠다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 군민과의 소통을 일상화하고, 친절과 청렴이 곧 고흥군의 브랜드가 되도록 끊임없이 노력하겠다"고 덧붙였다.

한편, 군은 군민과의 소통 강화를 위해 이장·부녀회장 연석회의 참석, 출근길 걸어서 군민 속으로, 버스타고 구석구석 등 다양한 현장 행정을 추진하고 있다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>