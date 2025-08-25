백악관 "인텔 이어 기업 지분 인수 확대…美 국부펀드 차원"

해싯 국가경제위원장 CNBC 인터뷰



케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 미국 정부가 최근 인텔 지분을 취득한 것처럼 다른 기업으로도 지분 인수를 확대할 가능성이 높다고 25일(현지시간) 밝혔다.

해싯 위원장은 이날 CNBC '스쿼크 박스' 인터뷰에서 인텔 지분 인수가 국부펀드 조성의 일환이라며 "이 (반도체) 산업이 아니더라도 다른 산업에서 언젠가 더 많은 거래가 이뤄질 것이라고 확신한다"고 말했다.

최근 미국 정부는 자국 반도체 기업인 인텔에 보조금을 지급하는 대가로 지분 약 10%의 지분을 확보하며 최대주주에 올랐다.

해싯 위원장은 "반도체 분야에서 막대한 규모의 (보조금) 지출이 있었기 때문에 매우 특별한 상황"이라면서도 "(도널드 트럼프) 대통령이 선거 운동 때부터 국부펀드 조성이 좋은 일이란 점을 강조해 왔다는 측면에서 더 많은 거래가 뒤따를 것"이라고 설명했다.

미 정부 차원에서 국부펀드를 조성해 기업 지분 인수를 이어가겠다는 방침이다. 앞서 트럼프 대통령도 지난 22일 인텔 지분 인수 사실을 직접 언급하며 이와 같은 거래를 "더 할 것"이라고 밝혔는데, 이날 해싯 위원장의 발언은 이를 재확인한 것이다. 이로 인해 삼성전자, SK하이닉스 등 미 정부의 보조금 수혜를 받는 다른 반도체 기업에도 지분 요구가 이어질 것이란 우려가 커지고 있다.

다만 해싯 위원장은 정부가 기업 지분을 확보하더라도 경영에 개입하지 않겠다는 점을 분명히 했다.

아울러 그는 2008년 글로벌 금융위기 당시 미 정부가 페니메이와 프래디맥을 인수한 사례를 언급하며, 기업 지분 인수가 "전례 없는 일이 아니다"라고 강조했다. 또 이번 조치는 관세와 더불어 기업들의 생산 거점을 미국 내로 더 많이 이전하도록 유도하기 위한 전략이라고 덧붙였다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>