하남문화재단, 창작 뮤지컬 ‘왕세자실종사건’ 선보인다

10월 18일 하남문화예술회관 대극장서 공연

(재)하남문화재단(이사장 이현재)은 오는 10월 18일 하남문화예술회관 대극장에서 뮤지컬 '왕세자실종사건'을 선보인다고 25일 밝혔다.

뮤지컬 '왕세자실종사건' 포스터. 하남문화재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공연은 (재)예술경영지원센터의 '2025 공연예술 지역 유통지원' 사업에 선정된 작품으로, 2005년 초연 이후 20년간 꾸준히 회자되며 웰메이드 창작 뮤지컬로 자리매김해왔다.

작품은 '왕세자의 실종'이라는 궁중의 비밀스러운 사건을 중심으로 음모와 배신, 감춰진 진실을 추적하는 미스터리와 멜로를 절묘하게 엮어낸다. 현재와 과거, 상상과 기억이 교차하는 전개 속에서 내시 '구동'과 나인 '자숙'의 애틋한 사연은 관객들에게 깊은 울림을 전할 것으로 기대된다.

특히 영화 필름을 거꾸로 재생하는 듯한 플래시백 연출, 가슴을 울리는 절절한 넘버들, 배우들이 빚어내는 환상의 앙상블은 이번 공연의 주요 관람 포인트다.

공연은 초등학생 이상 관람 가능하며, 하남문화재단 누리집과 NOL 티켓을 통해 예매할 수 있다. 관람료는 R석 3만원, S석 2만원이며 조기 예매(9월 30일까지), 하남시민, 학생, 시니어 등 다양한 할인 혜택도 마련되어 있다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>