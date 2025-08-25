"AI분야 채용 필요해"…LG CNS, 에이전틱 AI 설계·운영 플랫폼 공개

25일 기자간담회 열고 '에이전틱웍스' 공개

기업 데이터·시스템과 연계…생산성 높여

공통 업무 혁신 '에이전트씽크'도 선보여

LG씨엔에스 LG씨엔에스 064400 | 코스피 증권정보 현재가 68,400 전일대비 1,200 등락률 +1.79% 거래량 123,788 전일가 67,200 2025.08.25 10:23 기준 관련기사 신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 최저금리로! 신청 당일 OK! 네카오, 수급이 가른 주가 희비연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결! 전 종목 시세 보기 close 가 그동안의 인공지능(AI) 전환 사업 경험과 노하우를 동원해 기업 맞춤형 에이전틱 AI 서비스를 개발·운영하는 플랫폼 '에이전틱웍스'를 출시했다. 코딩을 배우지 않은 일반 직원도 에이전틱 AI 서비스를 직접 구축할 수 있고, 기업이 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있다.

LG CNS는 25일 오전 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 기자간담회를 열고 에이전틱웍스를 공개했다. 현신균 LG CNS 사장은 "에이전틱 AI는 업무를 능동적으로 분석·조율하며 의사결정을 지원한다"며 "직원들이 창의적 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들어 산업과 경쟁의 판도를 근본적으로 바꿀 것"이라고 말했다. 이어 "기업에 필요한 건 전사적 관점에서 AI 에이전트와 기업 시스템을 유기적으로 연결해 안전하고 지속 가능하게 운영할 수 있는 체계"라며 "기업 생산성을 비약적으로 끌어올릴 수 있다"고 강조했다.

에이전틱웍스는 에이전틱 AI 서비스의 설계·구축·운영·관리 전 주기를 지원하는 6종 모듈형 풀스택 플랫폼이다. 6종 모듈 중에는 코딩 기반의 '빌더'와 노코드 개발 환경 '스튜디오'가 있다. 이를 통해 개발자뿐만 아니라 일반 직원도 에이전틱 AI 서비스를 직접 구축할 수 있다. 그 외에 데이터 전처리를 돕는 '지식 저장소', AI 에이전트와 기업 시스템 간 연동을 돕는 '허브', AI 모델을 고도화하는 '리파이너', 최적의 AI 모델을 자동 선택-호출하는 '라우터'로 구성됐다.

예를 들어 '인사 특화 에이전틱 AI 서비스'를 개발해 적용할 경우, 대규모 채용 시 수만 건의 자기소개서, 인적성검사 데이터와 기존 인사 문서도 알아서 분석해 적합한 인재를 추천해준다. LG CNS 측은 "지원자별 면접 질문까지 자동 생성해 업무 생산성을 약 26% 개선할 수 있다"고 설명했다.

재무 특화 에이전틱 AI도 적용할 수 있다. 프로젝트별 사업비, 진행비 변동을 자동 감지하고 리포트를 제공해 사전 리스크를 관리해준다. 타사의 재무제표와 비교 분석하고, 요약 보고서를 작성해 사업 전략 수립도 돕는다.

LG CNS는 기업 시스템과 AI 에이전트가 연결되는 다양한 지점에서 보안을 강화할 수 있도록 자체 AI 보안솔루션을 탑재했다. 국내를 시작으로 해외 시장에도 순차적으로 에이전틱웍스를 제공할 계획이다.

LG CNS는 임직원 공통업무 혁신을 위한 '에이엑스씽크'도 선보였다. 에이엑스씽크는 일정, 회의, 메일 등 임직원의 공통업무를 에이전틱 AI로 즉시 전환해 활용하는 서비스로, 에이전틱웍스 플랫폼에 탑재돼 제공될 예정이다.

주요 기능은 중요 메일, 일정과 처리해야 할 일 등을 요약해 음성 안내하는 데일리 브리핑, 브리핑 후 결재·승인 등 필요한 업무 처리, 메일 요약 후 회의 일정 자동 등록, 회의 실시간 통·번역 후 회의록 작성, 사내외 지식검색 기반 자동 보고서 작성 등이다.

LG디스플레이에 따르면 에이엑스씽크를 통해 하루 평균 업무 생산성을 이전 대비 약 10% 향상시켰으며, 외부 유사 서비스 도입 대비 연간 100억원 이상의 비용 절감 효과를 얻었다. 향후 3년 내 업무 생산성을 30% 이상 향상하는 것을 목표로 하고 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>