용산구, 해체공사장 상시 안전점검 강화

연말까지 46곳 현장 집중 점검

서울 용산구(구청장 박희영)가 이달부터 연말까지 지역 내 해체공사장에 대한 상시 안전점검을 실시한다. 최근 잇따른 해체공사장 관련 사고에 선제적으로 대응하고 안전 관리를 강화하기 위한 조치다.

용산구청 전경. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

점검 대상은 건축물 해체 허가·신고 현장으로, 허가 현장은 10일 이내, 신고 현장은 7일 이내 주기적으로 살핀다. 구에 따르면 올해 3분기에는 허가 26곳, 신고 20곳 등 총 46곳이 점검 대상이 될 것으로 예상된다.

실효성 있는 점검을 위해 구 담당자와 서울시 건축안전자문단 등 외부 전문가가 참여하는 민관 합동 점검반을 운영하며, 필요시 구 심의위원과 건축안전센터 전문가도 함께 투입한다.

주요 점검 항목은 해체 관련 인허가 및 계약 적정 여부, 안전조치, 가시설물 외관 상태, 구조안전계획에 따른 안전성 확보 여부 등이다. 주변 안전대책으로는 건축 폐기물 반출 시 도로 여건, 인근 지역 피해 방지 대책 등을 확인한다. 구조안전성 점검에서는 슬래브 위 해체 잔재물 적치 여부, 잔재물 위 중장비 전도 방지 대책의 적정성 등을 중점적으로 본다.

구는 점검 과정에서 해체계획서와 달리 공사가 진행되거나 안전관리 미비가 확인되면 법령에 따라 행정조치를 내리고, 경미한 사항은 즉시 시정하도록 지도한다.

박희영 용산구청장은 “개발이 활발히 진행 중인 구 특성을 고려해 좀 더 세심히 안전에 신경을 쓸 필요가 있다”며, “해체공사장의 지속적인 안전관리를 통해 사고를 사전에 막고, 경미한 사항이라도 신속히 개선해 구민의 인명·재산 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>