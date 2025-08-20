SK온·포드 美 합작법인, 블루오벌SK 첫 상업 생산

관세 대응 현지 생산능력 강화

북미 물량 대응 유연성도 제고

SK온과 포드자동차와의 전기차 배터리 생산 합작법인인 미국 블루오벌SK가 첫 상업 생산을 개시했다.

미국 켄터키주 글렌데일에 위치한 블루오벌SK 켄터키 1공장 전경. 블루오벌SK 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

20일 SK온은 미국 켄터키주 글렌데일에 위치한 블루오벌SK 켄터키 1공장에서 약 37기가와트시(GWh) 규모로 포드의 전기 픽업트럭인 'F-150 라이트닝'과 전기 화물밴인 'E-트랜짓'에 탑재되는 배터리를 생산하기 시작했다고 밝혔다.

이 공장에서는 향후 포드와 링컨의 미래 전기차 모델에 들어갈 배터리도 생산할 것으로 알려졌다.

SK온과 포드는 2022년 7월 블루오벌SK를 설립하고 총 114억 달러(약 16조원)를 투자해 미국 켄터키주 글렌데일과 테네시주 스탠튼 두 지역에서 배터리 공장 3개를 건설하기로 했다. 테네시 공장은 내년 가동을 목표로 하고 있으며 켄터키 2공장 가동 시점은 미정이다.

도널드 트럼프 미국 행정부 관세 정책으로 미국 현지화가 중요해진 가운데 SK온은 이번 블루오벌SK 켄터키 1공장 가동으로 조지아주에 위치한 자체 공장 'SK배터리아메리카'에 더해 미국 내 생산 역량을 더욱 강화할 수 있게 됐다.

2022년 생산을 시작한 SK배터리아메리카는 최근 배터리 셀 생산 라인이 100% 가동 중인 것으로 알려지며 SK온의 북미 사업 호조를 견인하고 있다.

또한 SK온은 미국 내 생산 시설 추가에 따라 향후 북미 지역에서 수주한 물량에 더욱 유연하게 대응할 수 있을 전망이다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



