임태희 교육감 "늘 교사 곁에서 함께하며 성장의 길 열겠다."

이종구기자

입력2025.08.19 14:49

경기도교육청, 경기교사인턴제 운영 최종 성과·비전 공유
초등 임용 합격자 89명·수석교사와 함께 현장 교육활동 경험
신규교사 교직 적응력 신장 위한 필수역량 함양…6개월 여정 공유

경기도교육청(교육감 임태희)이 19일 남부청사에서 신규교사의 현장 적응과 교육 전문성 강화를 위해 전국 최초로 시행한 '경기교사인턴제' 운영의 최종 성과와 비전을 공유했다.

임태희 경기도교육감이 19일 남부청사에서 신규교사의 현장 적응과 교육 전문성 강화를 위해 전국 최초로 시행한 '경기교사인턴제' 운영의 최종 성과와 비전을 공유하고 있다. 경기도교육청 제공

'경기교사인턴제'는 2025년도 초등교사 임용시험 합격자 89명을 대상으로 3월부터 6개월간 운영했다. 인턴교사들은 수석교사 소속 학교에서 수업, 생활지도, 행정업무 등 다양한 교육활동을 경험하며 교직 적응 역량을 쌓았다.


특히 수석·경력 교사의 도움을 받으며 ▲다학년·다교과 연계 수업 ▲부담임·보조교사 ▲수업 참관 ▲단독 수업 ▲생활지도 ▲행정 등 실질적인 교육활동에 참여했다.

이번 성과·비전 공유회에는 임태희 경기도교육감을 비롯해 수석교사, 멘토 교사, 인턴교사 등 150여 명이 참석했다.


임 교육감과 함께 한 간담회는 ▲수고의 결실, 빛나는 발걸음 ▲교사의 길, 성장스토리 ▲함께 그릴 미래 청사진 등의 주제로 진행됐다.


간담회에서 임 교육감은 인턴교사들과 지난 6개월간의 교직 적응 경험에 대해 이야기를 나누고 수료증을 전달하며 그간의 수고를 격려했다. 이어 멘토·연구학교·인턴교사 성장 이야기를 공유하고, '경기교사인턴제' 안착을 위한 연구 결과와 개선 방안을 함께 모색했다.

임 교육감은 "교직은 수업, 생활지도, 소통, 협업 등 많은 과제를 함께 풀어가야 하는 길이다"면서 "경기교사인턴제를 통해 쌓은 경험이 교직의 출발점이 되었듯이 경기도교육청은 늘 여러분 곁에서 함께 하겠다"고 말했다.


이어 "하이러닝 등 미래교육 플랫폼을 통해 교사가 학생의 성장시키는 본연의 역할에 집중할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

