日 하쿠호도와 손잡은 CJ ENM…한일 합작 글로벌 음악 사업 추진

합작법인 '챕터아이' 설립…새 비즈니스 창출

오는 10월 '언프리티 랩스타' 프로그램 방송

이번 합작은 글로벌 음악 시장에서 새로운 비즈니스 창출을 목표로 한 협업이다. 챕터아이는 '나(I)'의 꿈이 시작되는 첫 '장(Chapter)'이라는 의미로, 양사의 출발점을 상징함과 동시에 합작법인을 통해 나아갈 방향성을 담고 있다.

CJ ENM은 음악 기반 IP 생태계 시스템을 기반으로 다양한 글로벌 파트너십을 구축해왔다. 하쿠호도는 콘텐츠 브랜딩에 특화된 크리에이티브 전략과 자체 데이터베이스를 활용한 타깃 맞춤형 기획력으로 탁월한 성과를 거뒀다. 세계적인 브랜드와의 협업을 통해 일본은 물론 글로벌 시장에서도 프로젝트를 성공적으로 안착시켜왔다.

이번 합작법인 설립으로 CJ ENM의 콘텐츠 제작 역량에 하쿠호도가 축적해온 창의력과 마케팅 노하우가 더해질 전망이다. 다양한 글로벌 음악 사업을 추진해 새로운 경쟁력을 확보한다. 구체적으로는 콘텐츠 기획·개발, 팬 경험과 공감을 촉진하는 디지털 마케팅, 아티스트 육성, 음악 제작은 물론 라이브 공연과 머천다이징까지 아우르는 통합적 엔터테인먼트 가치를 제공할 예정이다.

양사의 첫 협업 프로젝트는 오는 10월 첫 방송 예정인 Mnet의 한일 합작 서바이벌 프로그램 '언프리티 랩스타 : 힙팝(HIP POP) 프린세스'다.

이번 프로젝트에는 '언프리티 랩스타'와 '스트릿 우먼 파이터' 제작진이 힘을 합치고, 여기에 하쿠호도의 노하우까지 더해져 스토리성이 풍부한 오디션 경험을 선보일 예정이다. 랩·댄스·프로듀싱 역량을 두루 갖춘 새로운 아티스트 발굴을 목표로 하는 만큼 글로벌 음악 시장을 겨냥한 강력한 음악 IP로 자리매김할 것으로 기대된다.

CJ ENM 관계자는 "단순한 프로그램 제작이나 아티스트 육성을 넘어, 글로벌 음악 IP 비즈니스에서 새로운 성장 기회를 창출하고 혁신적인 엔터테인먼트 경험을 제공할 계획"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



