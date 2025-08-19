김포시, 돌봄센터 원어민 프로그램 타 지자체 선도모델로 확산

김포시, 아동·학부모 '모두 만족' 이끌어내

만족도 조사 결과 94% 이상 만족

학부모 "거부감없이 즐거운 영어교육에 큰 만족"

경기 김포시가 전국 최초로 도입한 우리아이행복돌봄센터 원어민 프로그램이 높은 만족도를 기록하며 타 지자체의 선도모델로 주목받고 있다.

김포시가 지난 5월부터 운영 중인 우리아이행복돌봄센터 원어민 프로그램. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

19일 김포시에 따르면 지난 5월부터 시작된 돌봄센터 원어민 프로그램 중간 만족도 조사에서 참여 아동과 학부모의 94% 이상이 "만족한다"고 응답했다. 이 같은 성과에 따라 최근 여러 지자체가 김포를 찾아 벤치마킹에 나서고 있다

김포시는 전국 지자체 최초로 관내 모든 다함께돌봄센터에 영어 원어민 강사를 파견해, 센터별로 매주 3타임씩 회화, 미술, 과학, 세계문화체험 등 다양한 원어민 프로그램을 진행하고 있다.

이는 김병수 시장이 지속적으로 강조해 온 글로벌 공교육 인재 양성의 본격적인 시작이자, 글로벌 교육 기반 확대의 시작이라는 점에서 큰 의미를 가진다.

시는 우리아이행복돌봄센터 원어민 프로그램을 이용하는 아동 및 학부모 170명을 대상으로 설문을 통해 진행한 중간 만족도 조사에서 ▲영어에 대한 흥미와 자신감 상승 ▲원어민과의 소통 능력 향상 ▲다양한 활동과 체험을 통한 자연스러운 학습 ▲사교육비 부담 완화 등 다양한 측면에서 긍정적인 반응이 두드러졌다고 밝혔다.

원어민 프로그램을 이용 중인 한 학부모는 "아이가 영어에 흥미를 느끼고 자신감을 갖게 되어 매우 기쁘다"며 "단순한 영어 수업이 아니라 다양한 놀이와 체험이 함께 이루어져 아이가 거부감 없이 즐겁게 참여하는 점이 가장 만족스럽다"고 소감을 전하기도 했다.

또한 최근 타 시군에서 김포시의 원어민 프로그램 운영 사례를 벤치마킹하고자 현장을 방문하고 있다. 이에 김포시는 타 지자체들에게 프로그램 기획부터 운영, 성과 분석까지 전반적 노하우를 공유하며 상생 협력을 이어가고 있다.

김병수 시장은 "오늘 김포에서 배우고 자라는 아이들의 경험이 내일의 김포를 바꿀 힘이 된다고 믿는다. 지금 김포는 목동에서 2호선을 타고 교육 원정을 오는 도시로 변화하고 있다"며 "김포시는 우리 아이들이 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 더욱 폭넓은 기회를 제공하는데 최선을 다할 것"이라고 각오를 다졌다.

한편, 김포시는 지난 8일 '글로벌 역량 증진'을 목표로 통학형 원어민 영어캠프를 선보여 학생 만족도 100%를 달성하며 프로그램 완성도를 입증한 바 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>