평택시, 청북읍에 동물보호센터 개소

정두환기자

입력2025.08.14 14:48

위탁→직영 전환으로 유기동물 등 환경 개선

경기도 평택시는 13일 청북읍 율북리에 건립한 '평택시 동물보호센터' 개소식을 개최하고 운영을 시작했다고 14일 밝혔다.

평택시 청북읍 율북리에 건립돼 운영을 시작한 '평택시 동물보호센터' 전경. 평택시 제공

이번 센터 건립은 그동안 민간에 위탁하던 유기·유실 및 피학대 동물 보호를 직영 체계로 전환해 동물복지를 향상하기 위해 이뤄졌다.


센터는 지하 1층~지상 1층, 연면적 1420㎡ 규모로 지어졌다. 사무실과 동물병원, 교육실, 입양상담실, 미용시설, 운동장 등의 시설을 갖췄다.

동물 구조 및 사양 관리 업무는 연중무휴로 운영된다. 입양 상담의 경우 평일 외 토요일에도 가능하다.


정장선 평택시장은 "앞으로 보호센터와 연계해 입양 활성화를 비롯한 다양한 동물 보호·복지 프로그램을 운영해 나가겠다'고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
