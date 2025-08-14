본문 바로가기
첫 발걸음 떼는 국세청 '미래혁신 추진단'…"올해말까지 혁신과제 마련"

세종=주상돈기자

입력2025.08.14 16:00

14일 미래혁신 추진단 첫 회의
민간 전문위원 총 16명을 위촉·추진과제 논의

국세청 '미래혁신 추진단'이 14일 첫 회의를 열고 국세행정 혁신을 위한 본격적인 논의에 착수했다. 추진단은 올해 말까지 혁신과제를 마련할 계획이다.


국세청은 14일 서울지방국세청에서 '미래혁신 추진단'의 첫 번째(Kick-off) 전체회의를 개최했다고 밝혔다.

첫 발걸음 떼는 국세청 '미래혁신 추진단'…"올해말까지 혁신과제 마련"
이번 회의에서는 분과별(TF) 전문성을 갖춘 민간 전문위원 총 16명을 위촉했다. 국세청은 핵심 분야별 TF 소관부서와 상시 소통하고, 실질적으로 협업해 미래 혁신과제를 마련·발전시켜 나갈 계획이다. 특히 국세청은 국세행정 전반의 '인공지능(AI) 대전환'을 추진해 AI 선도부처로 발돋움하기 위해 민간 AI 분야의 기술혁신, 법·제도 전문가와 함께 중점 과제를 착실히 추진할 방침이다.


첫 회의에서는 미래혁신 추진단 운영방향 및 분과별 추진과제를 논의해 분과별로 중점 추진해 나갈 16개 과제 및 각 세부과제안을 우선 발굴했다. 추진단은 올해 말까지 분과별 추진과제를 종합적으로 정리해 '국세청 미래혁신 종합방안'을 마련하고, 추진 성과와 이행계획 등을 알릴 예정이다.


추진단은 국민의 시각에서 국민과 함께 혁신과제를 마련·추진하기 위한 '온라인 국민자문단'도 모집할 계획이다. 과제 제안부터 개선의견 개진과 과제평가 등 추진단 활동 전반과 관련된 다양한 의견을 가감 없이 경청하기 위해 직군·연령·성별 등 균형적으로 선발할 예정이다. 미래 국세행정 발전에 관심이 있는 국민 누구나 온라인 국세청 홈페이지를 통해 신청이 가능하며, 분과별로 검토 후 개별적으로 안내할 예정이다.

국세청 관계자는 "앞으로 국세청은 핵심 과제별 분과를 중심으로 전문가 의견 및 국민자문단 제안사항 등을 반영해 추진과제를 신속히 논의·확정하고, 주요 진행상황을 수시로 국민들께 소상히 설명해 드리겠다"며 "추진단은 첫 전체회의 개최를 시작으로, 올해 말까지 분과별 혁신과제 마련과 종합방안 수립, 대국민 보고 등을 속도감 있게 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
