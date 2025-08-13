본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산항만공사, 항만 이웃 주민 맞춤형 복지 확대

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.13 17:17

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 항만 인근 지자체와 손잡고 지역 복지사각지대 지원을 강화한다.


BPA는 지난 5일 부산 사하구청, 13일 경남 창원 진해구청과 '항만 인근 찾아가는 사회공헌사업' 업무협약을 체결했다. 이번 협약을 계기로 맞춤형 복지 지원과 대상자 발굴, 사후 관리 등 전 과정에서 지자체와 긴밀히 협력한다.

'항만 인근 찾아가는 사회공헌사업'은 BPA의 대표 사회공헌 프로그램으로 2021년 부산 중구·동구·영도구를 시작으로 2022년 남구, 올해부터는 사하구와 진해구까지 확대됐다.


사하구에서는 다문화 취약가정 10가구를 대상으로 교육비 지원, 한국어 교육, 정신건강 상담, 식사 지원 등 '多정多감 희망만들기 사업'을 추진한다. 진해구에서는 취약계층 아동에게 학습 및 생활 공간(책상·의자·침구 등)을 제공하는 '저소득 아동 꿈꾸는 대로 공간지원사업'을 진행한다.


BPA는 각 지자체 사업에 연간 1500만원을 지원하며, 대상자 선정부터 사후 관리까지 실질적인 지원 효과를 높일 계획이다.

송상근 BPA 사장은 "우리 사회공헌은 단순 기부가 아니라 지역사회와 함께 숨 쉬고 성장하는 동반자의 역할"이라며 "이번 협약을 통해 지자체와의 복지 네트워크를 확장해 촘촘하고 지속 가능한 사회안전망을 구축하겠다"고 말했다.

BPA 송상근 사장과 정현섭 진해구청장(오른쪽).

BPA 송상근 사장과 정현섭 진해구청장(오른쪽).

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기