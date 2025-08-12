본문 바로가기
와들, '오픈AI GPT-5 해커톤' 1위…"한국팀 유일 수상"

최호경기자

입력2025.08.12 10:32

글로벌 93개팀 중 최고 영예

와들은 미국 샌프란시스코에서 열린 '오픈AI GPT-5 해커톤'에서 글로벌 93개 팀 중 1위를 차지했다고 12일 밝혔다.


이번 대회는 오픈AI와 세레브럴 밸리(Cerebral Valley)가 공동 주최했으며, 유일한 한국팀 '와들'이 최고의 영예를 안았다. 와들은 우승팀에게 주어지는 5만 달러(한화 약 6700만원) 상당의 오픈AI 크레딧과 다음 달 샌프란시스코에서 열리는 오픈AI의 개발자 행사인 '데브데이(DevDay)' 초청권을 획득했다.

오픈AI 심사위원과 와들 관계자들이 기념 촬영을 고 있다. 와들

오픈AI 심사위원과 와들 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 와들

박지혁 대표를 중심으로 송진태·한상도·황태백 엔지니어 등 총 4명으로 구성된 와들팀은 대회 참가를 위해 출국한 뒤 24시간 만에 GPT-5 기반 온라인 쇼핑몰 방문자의 디지털 클론 생성 및 판매 전략 시뮬레이션 시스템을 개발해냈다.

또한 와들팀은 운영 중인 인공지능 점원 '젠투(Gentoo)'와 사용자 간의 대화 데이터를 기반으로 온라인 쇼핑몰 방문자의 디지털 클론을 생성하고 ▲신규 입고 상품 ▲기획전 ▲쿠폰 등의 성과를 예측하는 판매 전략 시뮬레이션 시스템까지 구현했다. 그 결과, 세콰이어 캐피탈(Sequoia Capital), 컨빅션(Conviction) 등 유수의 글로벌 VC 및 오픈AI 관계자들로 구성된 심사위원단으로부터 최고 점수를 받았다.


박지혁 와들 대표는 "짧은 시간 내 아이디어를 구현하고 완성도 높은 제품으로 만들어낸 것은 팀의 실행력과 확장 가능성을 입증한 결과"라며 "오픈AI와의 협력을 통해 글로벌 이커머스 플랫폼에 젠투를 공급하며 온라인 쇼핑 경험을 혁신할 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
