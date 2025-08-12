7월 한국 선박 수주 33만CGT… 전년 대비 37% 급감

세계 발주량 58% 줄어… 중국도 59% 감소

지난달 한국의 선박 수주량이 전년 동기 대비 37% 줄어든 것으로 나타났다. 중국도 59% 급감하며 글로벌 조선 발주 침체가 이어지고 있다.

12일 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 7월 한국의 선박 수주량은 33만CGT(표준선 환산톤수·8척)로 집계됐다. 이는 전년 같은 달보다 37% 줄어든 수치로, 점유율은 16%다. 중국은 같은 기간 152만CGT(43척)를 수주해 점유율 75%로 1위를 차지했지만, 전년 대비 59% 감소했다.

지난달 전 세계 선박 수주량은 203만CGT(58척)로 전월(354만CGT)보다 43%, 전년 동월(487만CGT)보다 58% 줄었다. 올해 1~7월 누계 수주량은 2326만CGT(788척)로 전년 동기 대비 51% 감소했다. 같은 기간 한국은 524만CGT(123척·점유율 23%), 중국은 1303만CGT(463척·56%)를 기록했다.

지난달 말 기준 전 세계 수주 잔량은 1억6479만CGT로 전달보다 44만CGT 감소했다. 한국은 3522만CGT(점유율 21%)로 전달보다 2만CGT 늘었으나, 전년 동기 대비 403만CGT 줄었다. 중국은 9837만CGT(60%)로 전달 대비 41만CGT, 전년 대비 1337만CGT 증가했다.

클락슨 신조선가지수는 186.65포인트로 전달(187.11)보다 0.46포인트 하락했으나, 2020년 7월(126.72) 대비 47% 높은 수준을 유지했다. 주요 선종별 선가는 LNG 운반선 2억5100만달러, 초대형 원유운반선(VLCC) 1억2600만달러, 2만2000~2만4000TEU급 초대형 컨테이너선 2억7300만달러로 집계됐다.





