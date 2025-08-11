본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

금호타이어 노사, '2025년 단체교섭' 돌입

호남취재본부 신동호기자

입력2025.08.11 16:58

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주공장 화재사고 수습 합의 후 교섭 첫 발

광주공장 화재사고 수습을 위해 노사 합의를 마친 금호타이어(대표 정일택)가 올해 임금교섭에 돌입했다.


11일 금호타이어에 따르면 이날 오후 노사는 '2025년 단체교섭' 상견례를 갖고 본격 교섭을 시작했다.

11일 정일택 금호타이어 대표이사와 박래필 금속노조 광주전남지부 수석부지부장을 비롯한 교섭위원들이 단체협상 상견례를 진행하고 있다. 금호타이어 제공

11일 정일택 금호타이어 대표이사와 박래필 금속노조 광주전남지부 수석부지부장을 비롯한 교섭위원들이 단체협상 상견례를 진행하고 있다. 금호타이어 제공

AD
원본보기 아이콘

상견례에는 정일택 대표이사 사장과 박래필 금속노조 광주전남지부 수석부지부장을 비롯해 사측 대표위원인 김명선 생산기술총괄 부사장, 노조 측 황용필 대표지회장 등 16명이 참석했다. 노사 교섭위원 소개와 대표이사 및 교섭 대표위원의 인사말, 위임장 교환 등 순으로 진행됐다.

정일택 대표이사는 "사원 모두가 자부심을 느낄 수 있는 회사, 다시 한 번 일어서는 금호타이어를 만들어 가기를 희망한다"며 "이번 교섭이 위기를 기회로 바꾸는 전환점이 되길 바란다"고 말했다.


사측 대표위원인 김명선 생산기술총괄 부사장은 "전무후무한 초유의 사태를 겪고 있는 금호타이어는 노사가 머리를 맞대고 함께 문제를 풀어야 한다"며 "회사의 생존과 미래는 우리의 선택과 실행에 달려있다"고 밝혔다.


황용필 대표지회장은 "이번 단체교섭은 노사 간 성실하고 속도감 있게 됐으면 한다"면서 "회사의 큰 결단이 있었으면 한다"고 말했다.

한편, 금호타이어는 지난 5월 발생한 광주공장 화재사고 노사 간 협의를 통해 광주공장 재건 합의안을 발표했다. 구성원 고용보장을 전제로 올해 내 광주1공장 가동, 함평 신공장 생산 시설 건설, 광주공장 부지 매각 후 증설 등을 골자로 한다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기