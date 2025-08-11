본문 바로가기
국회사무처, 국회세종의사당 설계공모 관리용역 착수

문혜원기자

입력2025.08.11 15:13

00분 26초 소요
용역 수행업체로 한국건축가협회 선정

국회사무처는 '국회세종의사당 설계공모 관리용역'을 착수했다고 11일 밝혔다.

지난 4월 25일 세종시 세종동 국회세종의사당 건립 예정 부지 모습. 연합뉴스

국회세종의사당은 국회법 제22조의4 및 국회세종의사당의 설치 및 운영 등에 관한 규칙에 따라 세종시 세종동 일대에 자리 잡을 계획이다.


국회사무처는 현재 진행 중인 기획재정부와의 총사업비 협의 후 설계 공모를 실시하고, 내년 5월까지 설계 공모 당선작을 선정해 국회세종의사당의 밑그림을 제시할 계획이다.

용역은 국회세종의사당 설계 공모의 체계적인 기획·관리를 위한 것이다. 주요 과업 내용은 ▲공모를 위한 지침서 작성 ▲공모 홍보·홈페이지 구축·운영 ▲작품 접수 및 관리·전시·시상 등이다.


용역 수행업체로는 한국건축가협회가 선정됐으며 앞으로 15개월 동안 과업을 수행할 예정이다.


김민기 국회사무총장은 "설계공모 과정에서 국민주권의 가치 철학, 탄소중립 실현 등을 담을 수 있도록 노력하겠다"면서 "국회세종의사당 건립의 핵심 과제인 국가의 균형 발전을 도모하고, 국정 운영의 효율을 제고할 수 있도록 설계 공모 준비에 만전을 기할 것"이라고 말했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr


