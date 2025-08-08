[컨콜]네이버 "AI 브리핑, 올해 20% 수준까지 확대…AI 탭 내년 도입"

네이버가 검색에 인공지능(AI)을 접목한 AI 브리핑의 적용을 올해 중 20%까지 확대한다. AI와의 대화를 통해 맞춤형 검색 결과를 제공하는 AI 탭도 내년 중 선보인다.

최수연 네이버 대표는 8일 오전 진행된 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "AI 브리핑은 전체 검색 결과의 8%까지 확대돼 월간 3000만명이 사용하는 서비스로 성장했다"면서 "AI 브리핑의 적용을 당초 목표보다 상향한 20%까지 늘리고, 내년 대화형 AI 탭 출시로 검색 경험을 고도화할 것"이라고 말했다.

네이버는 지난 3월 말 통합검색과 네이버플러스 스토어에서 AI 기반 요약 결과를 제공하는 'AI 브리핑' 서비스를 개시했다. 검색 키워드에 따라 AI가 검색 결과를 자동으로 요약해 제공하는 방식이다. 내년 중에는 통합검색에서 별도 탭으로 분리돼 대화 기반의 검색 결과를 제공하는 AI 탭(가칭)을 선보일 예정이다.

최 대표는 "AI 브리핑이 노출된 검색 세션에서 발생하는 콘텐츠 클릭 수가 통합검색 대비 높은 것으로 나타나고 있다"면서 "검색 최상단 체류 시간도 전년 동기 대비 증가하는 등 여러 지표에서 긍정적인 효과를 내고 있다"고 설명했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



