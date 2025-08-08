본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

[컨콜]네이버 "AI 브리핑, 올해 20% 수준까지 확대…AI 탭 내년 도입"

이명환기자

입력2025.08.08 09:36

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

네이버가 검색에 인공지능(AI)을 접목한 AI 브리핑의 적용을 올해 중 20%까지 확대한다. AI와의 대화를 통해 맞춤형 검색 결과를 제공하는 AI 탭도 내년 중 선보인다.


최수연 네이버( NAVER ) 대표는 8일 오전 진행된 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "AI 브리핑은 전체 검색 결과의 8%까지 확대돼 월간 3000만명이 사용하는 서비스로 성장했다"면서 "AI 브리핑의 적용을 당초 목표보다 상향한 20%까지 늘리고, 내년 대화형 AI 탭 출시로 검색 경험을 고도화할 것"이라고 말했다.

[컨콜]네이버 "AI 브리핑, 올해 20% 수준까지 확대…AI 탭 내년 도입"
AD
원본보기 아이콘

네이버는 지난 3월 말 통합검색과 네이버플러스 스토어에서 AI 기반 요약 결과를 제공하는 'AI 브리핑' 서비스를 개시했다. 검색 키워드에 따라 AI가 검색 결과를 자동으로 요약해 제공하는 방식이다. 내년 중에는 통합검색에서 별도 탭으로 분리돼 대화 기반의 검색 결과를 제공하는 AI 탭(가칭)을 선보일 예정이다.


최 대표는 "AI 브리핑이 노출된 검색 세션에서 발생하는 콘텐츠 클릭 수가 통합검색 대비 높은 것으로 나타나고 있다"면서 "검색 최상단 체류 시간도 전년 동기 대비 증가하는 등 여러 지표에서 긍정적인 효과를 내고 있다"고 설명했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이재용, 세금 42억 아끼고 배당 500억 더 받는다…혜택은 재벌만 보나 이재용, 세금 42억 아끼고 배당 500억 더 받는다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

김건희 ‘혐의 부인’ 자충수… 영장심사서 ‘증거 인멸 우려’ 인정될까

새로운 이슈 보기