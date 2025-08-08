[르포] 완도 바닷가에 울려 퍼진 치유 멜로디…'제6회 섬의 날' 개막

섬의 기적, 힐링 축제 현장을 가다

7일∼10일까지 4일간 완도 해변공원 일대

폭염 속 행사장엔 1만5천여명 운집 '열기'

지역별 부스엔 체험 참여 관람객 웃음꽃

치유 푸드존 등 지자체 홍보관 인기 만발

7일 오후 5시, 전남 완도군 완도읍 해변공원. 바람 한 점 찾기 어려운 행사장에 1만5,000여명의 인파가 몰렸다. 무더위가 기승을 부리는 한여름 오후였지만, 사람들의 얼굴에는 더위보다 큰 기대감이 역력했다. '제6회 섬의 날' 시작을 알리는 이 자리에서 완도는 '치유의 섬'으로 변신하고 있었다.

부산에서 찾아온 김 모(50) 씨는 "섬의 날 행사가 이렇게 큰 규모인 줄 몰랐다"며 "완도의 바다를 보러 왔는데 덤으로 좋은 행사까지 경험하게 돼 기쁘다"고 말했다. 이날 멀리서 찾은 방문객과 지역민들로 가득 메워진 축제장은 이미 뜨거운 열기로 가득했다.

문화체육관광부 체험 부스에서 아이들이 다양한 만들기 활동 등을 경험하고 있다. 이준경 기자

7~10일까지 4일간 완도 해변공원 일대에서 펼쳐지는 이번 행사는 '천천히 돌아보고, 섬'을 주제로 치유의 메시지를 담았다. 그 중심에는 전국 섬들의 치유 가치를 살펴볼 수 있는 '치유 아일랜드 전시관'이 있었다.

전시관 입구를 지나면 가장 먼저 '치유 아일랜드 자가진단관'이 눈에 띈다. 다양한 감정 상태를 체크할 수 있는 이 공간에서 사람들은 자신을 돌아보며 마음을 정리하는 시간을 가졌다.

한참을 고민하던 김 모(35) 씨는 메모지에 자신의 감정을 적으며 "자기감정 진단은 처음 경험하는 색다른 체험이다. 바쁜 일상에서 이렇게 자신을 돌아볼 시간이 없었는데, 이번 기회에 진지하게 생각해볼 수 있었다"고 말했다.

제주도 부스와 경상남도 부스 등에는 관람객들이 소원 나무 카드 적기와 골프 등을 통해 섬 문화를 체험했다. 이준경 기자 원본보기 아이콘

각 지역 부스에서 펼쳐지는 체험 활동은 관람객들의 발걸음을 붙잡았다. 제주도 부스의 제주 방언 문맥 맞추기 게임에 참여한 한 남성 관람객은 웃음을 터뜨리며 "이건 정말 제주도 사람이 아니면 할 수 없는 게임이네요! 생각보다 재미있고 흥미로워요"라고 말했다.

경상북도 '경관치유' 부스에서는 독도와 울릉도를 한 호흡에 말하면 성공하는 게임이 진행됐다. 남녀노소 할 것 없이 모두가 한마음으로 참가하는 모습에서 섬에 대한 애정을 엿볼 수 있었다. 젊은 남성들이 진지하게 준비하는 모습에 주변 관람객들이 응원의 박수를 보내는 장면도 펼쳐졌다.

전북특별자치도의 낚시게임도 인기 만점이었다. 30초 안에 낚싯대로 물고기 3마리 이상을 잡으면 성공하는 이 게임에서 한 여성 관람객은 "이런 방식으로 물고기를 잡을 수 있다니, 아이들을 데려와서 함께 체험하고 싶다"고 말했다.

'흑백요리사'로 화제가 됐던 정지선 셰프가 직접 전복 딤섬 등의 해산물 요리를 방문객들에게 전달하며 대화를 나누고 있다. 이준경 기자 원본보기 아이콘

완도 특산물을 활용한 '치유 푸드존'에서는 전복 요리가 사람들을 유혹했다. 전복 빠에야와 전복 딤섬, 해조류 무침 등을 선보인 오세득·정지선 셰프가 관람객들을 맞이했다. 줄을 서서 기다리던 한 관람객은 "해산물을 응용한 아주 특별한 맛이에요, 전복이 굉장히 신선하고 풍미도 뛰어나요"라며 엄지를 치켜세웠다.

어떤 사람은 해양 치유 프로그램에 참여하며 "바다를 보는 것만으로도 마음이 편안해진다"고 말했다. 또 다른 관람객은 "이런 곳에서 하루를 보내면 진정한 힐링이 될 것 같다"며 미소를 지었다. 관람객들은 섬이 가진 자연의 치유력을 온몸으로 느끼고 있었다.

오후 8시부터 진행된 전야제는 트로트 콘서트로 막을 올렸다. 박지현, 박서진, 한혜진, 전다경 등이 무대에 올라 중장년층 관객들의 마음을 뜨겁게 달궜다. 손을 흔들며 따라 부르는 60대 관객들의 모습에서 트로트의 강력한 힘을 다시 한번 느낄 수 있었다. "트로트가 이렇게 사람을 사로잡을 수 있구나!"라는 감탄이 자연스럽게 터져 나오며 흥겨운 분위기가 공연장을 압도했다.

전야제 무대에 오른 트로트 스타 박서진이 노래와 장구 춤으로 멋진 무대를 선보였다. 이준경 기자 원본보기 아이콘

둘째 날 하현우, 안성훈, 트리플에스, 권진아 등의 축하공연 소식에 젊은 관객들은 벌써 설렘을 감추지 못했다. 광주에서 친구와 함께 온 고등학생 이 모(17)양은 "권진아, 트리플에스를 보려고 왔다"며 "완도가 이렇게 예쁜 곳인 줄 몰랐는데 공연도 보고 여행도 하고 일석이조"라고 말했다.

정책관에서는 섬 주민들의 생활 복지 향상을 위한 다양한 정책이 제시됐고, 해양수산부, 국토교통부, 산림청 등 여러 부처의 정책들도 공개됐다. 무더운 날씨에도 불구하고 끝까지 자리를 지킨 관객들의 모습은 '섬의 날'이 단순한 지역 축제를 넘어 우리나라 섬 문화의 가치를 재발견하는 중요한 계기가 되었음을 보여줬다.

완도에서 시작된 4일간의 긴 여정, 치유와 힐링의 메시지가 어떻게 전해질지 그 결실이 주목된다. 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 서서 자신을 돌아보고, 몸과 마음을 쉬게 하는 시간. 그것이 바로 완도가 선사하는 진짜 선물이었다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



