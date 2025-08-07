본문 바로가기
인하대-인천시교육청, 고교·대학 연계 학점 인정 협약

박혜숙기자

입력2025.08.07 14:05

인하대학교는 인천시교육청과 '고교·대학 연계 학점인정 학교 밖 교육'을 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.


이에 따라 인하대는 정규 고교 교육과정에서 제공되지 않는 심화 과정을 개설할 예정이며, 이 과정을 이수한 학생은 고교 학점뿐 아니라 대학 입학 후에도 학점을 인정받을 수 있게 된다.

이번 협약에는 인하대를 비롯해 경인교대, 안양대, 인천대 등 4개 대학이 지역 인재 양성을 위한 교육 협력체계를 강화하기 위해 참여했다.


조명우 인하대 총장(오른쪽)과 도성훈 인천시교육감이 '고교·대학 연계 학점인정 학교 밖 교육 협력'을 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 인하대

인하대는 이번 협약을 계기로 지역 거점대학의 역할을 더욱 강화해 고교와 연계한 심화 강좌 개설, 맞춤형 진로 설계, 학업 지원에 적극 나설 계획이다.


특히 학교 밖 교육 기회의 확대와 고교·대학 간 실질적인 연계 기반 마련을 통해 학생 중심의 진로 탐색 환경 조성에 박차를 가할 예정이다.

조명우 인하대 총장은 "이번 협약을 통해 지역 인재 양성과 진로 설계 지원을 위한 교육 협력체계가 한층 강화될 것"이라며 "앞으로도 지역사회와의 지속적인 협력과 교육적 기여를 통해 지역 발전에 적극 앞장서겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
