'척척세종 생활민원서비스' 시민 만족도 96.6점 평가

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.07 12:00

세종시, 이용 만족도 조사 결과 발표

'척척세종 생활민원서비스' 시민 만족도 96.6점 평가
세종시 생활민원 기동처리반의 생활민원서비스 이용 만족도 조사 결과 평균 96.6점을 기록하며 시민들의 서비스 만족도가 높은 것으로 나타났다.


2015년부터 운영된 '척척 세종 생활민원 기동처리반'은 소규모 공공시설물 점검·보수 및 공공건물, 사회취약계층 생활 불편 사항 해결 등 다양한 생활 서비스를 제공하고 있다.

이 조사는 지난달 7일부터 18일까지 민원콜센터를 통한 전화 조사로 진행됐다. 설문에는 올해 3월부터 척척 세종 서비스를 이용한 경험이 있는 시민 158명 중 135명이 참여했고, 설문 항목은 ▲민원 처리 신속도 ▲접수·상담 및 현장 직원 친절도 ▲처리결과 만족도 등 4개로, 문항별로 매우 만족부터 매우 불만족까지 5점 척도를 100점 만점으로 환산해 평가했다.


조사 결과 응답자의 98%는 사업 전반에 '만족 이상'이라고 답했고 직원 친절도 항목은 가장 높은 97점을 기록했고, 4개 항목에서 평균 96.6점을 기록하며 전반적으로 우수한 평가를 받은 것으로 나타났다.


시 관계자는 "시민들의 생활 속 작은 불편도 신속히 해결해 온 생활민원 기동처리반의 노력이 인정받은 결과다"라고 평가했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

