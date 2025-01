"서울 세계적 도시인데 '서울 마이소울' 어떻게 안돼?"[궁금증연구소]

서울 전경. 아시아경제 자료사진 AD 원본보기 아이콘

"눈앞에 다가온 ‘세계 도시경쟁력 5위’는 새롭고 대단한 정책에서 비롯되는 것이 아니라 행정에 청렴, 창의·혁신, 규제철폐가 녹아들면 자연히 세계적 수준으로 뛰어오르게 될 것이다."(1월 10일, 2025년 첫 직원 조례 특강)

"서울시는 곧 세계도시경쟁력 순위 5위에 충분히 안착할 수 있을 것이다."(1월 22일, 신년 기자간담회)

오세훈 서울시장은 한 기관에서 발표한 서울 도시경쟁력 순위에 고무돼 이 같은 포부를 연이어 밝혔다. 오 시장이 말한 도시경쟁력 5위 비전은 일본 모리기념재단 도시전략연구소가 발표한 2024년 ‘세계 도시 종합력 랭킹’(GPCI·Global Power City Index)에서 서울이 6위를 차지한 것에서 나왔다.

서울 종로구 광장시장에 자리한 유명 꽈배기 상점을 찾은 외국인 관광객들이 꽈배기를 구입하기 위해 줄을 서고 있다. 강진형 기자 원본보기 아이콘

◆GPCI 6위에 오세훈 시장, 연이어 5위 가자

이곳은 도시 종합경쟁력 관점에서 ▲경제 ▲연구개발 ▲문화교류 ▲거주 ▲환경 ▲교통접근성 등 6개 분야를 분석·평가하여 매년 GPCI를 발표한다. 2008년 첫 순위발표에서는 30개 도시가 평가됐다가 현재는 48곳을 선정해 평가하고 있다. 서울은 GPCI가 처음 발표된 2008년 13위에서 올해 6위까지 올라섰는데, 특히 교통접근성, 거주, 연구개발 분야의 경쟁력이 상승했다. 분야별 순위 및 점수는 ▲경제(15위(254.8)→19위(239.5)) ▲연구개발(6위(136.4)→5위(146.3))▲문화교류(11위(167.8)→16위(147.1)) ▲거주(36위(318.7)→35위(329.0)) ▲환경(14위(178.1)→17위(173.6)) ▲교통접근성(20위(146.3)→16위(157.8)) 등을 기록했다. GPCI 종합순위는 1위 런던, 2위 뉴욕, 3위 도쿄, 4위 파리, 5위 싱가포르 순으로, 상위도시 평가순위는 지난해와 동일했다. 서울은 작년 6위 암스테르담을 제치고 한 계단 상승했다. 7∼10위는 네덜란드 암스테르담, 아랍에미리트(UAE) 두바이, 독일 베를린, 스페인 마드리드였다.

도쿄 시내 전경. 아시아경제 자료사진 원본보기 아이콘

◆도시 줄세우기…런던 뉴욕 파리 도쿄 싱가포르 영원한 상위권

각종 기관에서 발표하는 최고의 도시에 이름이 오르고 순위가 상승하면 도시의 이미지도 크게 높아진다. 기관에 따라 지표에 따라 조사방식 등에 따라 순위에서 희비가 갈린다. 글로벌 컨설팅 회사인 ‘레저넌스’가 발표한 ‘2025 세계 최고 도시들(World’s Best Cities Report)‘ 은 어떨까.

레저넌스는 2016년부터 매년 인구 100만 명 이상인 세계적 대도시 270곳의 환경과 사용자 평가를 분석하고, 거주 적합성·인기도·번영도 등을 측정해 100대 도시를 선정·발표한다. 이 순위는 특히 방문객과 사업가 모두가 선호할 만한 도시를 선정한다는 데 의의가 있다. 2년 전부터 구글, 페이스북, 인스타그램 사용자 평가와 후기, 주요 통계를 분석하는 등 순위 측정을 보완했다.

싱가포르 시내 전경. 아시아경제 자료사진 원본보기 아이콘

부문별 평가항목을 보면 거주적합성은 바이킹, 관광, 랜드마크, 물가, 월세, 공기질, 보건체계, 나무, 공원, 등이고 인기도는 밤문화, 레스토랑, 쇼핑, 문화, 매력도, 박물관, 구글트렌드, 여행평점, 인스타그램 해시태그 등이다. 번영도는 학력수준, 노동참가비율, 포춘 500대 기업, 대학, 공항접근성, 컨벤션센터, 기업하기 좋은 환경, 빈곤률 등이다.이 조사에서 최상위권은 앞서 모리재단 조사와 비슷하다.

런던이 1위를 차지했고 뉴욕, 파리, 도쿄, 싱가포르 등이 5위권에 들었다. 이어 로마, 마드리드, 바르셀로나, 베를린, 시드니 등이 6∼10위를 차지했다. 서울은 16위였다. 주요 도시 가운데 베이징 36위, 오사카 42위, 쿠알라룸푸르 50위, 상하이 61위, 타이베이 76위, 삿포로 86위, 홍콩 97위 등이다.

런던 시내 전경. 아시아경제 자료사진 원본보기 아이콘

◆레저넌스 세계 최고도시 서울 16위…레스토랑·포춘 500대 상위권

부문별 순위를 보면 런던은 인기도 1위, 번영도 2위, 거주적합성 3위였고 특히 밤문화 1위, 공항접근성 1위를 기록했다. 뉴욕은 번영도 1위, 거주적합성 2위, 인기도 3위였고 기업하기 좋은 환경 2위, 문화 2위 등이었다. 도쿄의 경우 레스토랑과 쇼핑에서 1위였다. 서울은 레스토랑 3위와 포춘 500대 기업 6위 등의 특징을 보였다.

지난해 종로구 광화문 광장 일대에서 열린 '살람서울 페스티벌'에서 시민들이 아랍 전통문화를 체험 하고 있다. 살람서울 페스티벌은 서울 시민에 아시아·중동 국가 문화를 알리는 동시에 중동 관광객에게는 환대 분위기를 조성, 한국 문화 체험을 제공한다. 조용준 기자 원본보기 아이콘

레저넌스는 "한류 열풍을 타고 서울은 글로벌 대중문화의 중심지로 확고히 자리 잡았다"고 했다. 이어 "K-팝과 K-드라마부터 혁신적인 K-뷰티에 이르기까지, 모든 ‘K’의 번성하는 중심지인 한국의 수도 서울은 BTS와 같은 세계적인 문화 아이콘의 고향이자, 넷플릭스 미식가들과 미쉐린 스타 셰프들이 자주 찾는 광장시장 같은 유명 촬영지로 잘 알려져 있다"면서 "미쉐린 평가를 받은 레스토랑이 176곳에 달하는 서울은 ‘레스토랑’ 부문에서 3위를 차지하며, 아마도 세계에서 가장 은밀한 미식 여행지로 꼽힌다"고 했다.

또한 "‘먹자골목’에서 시작해 미쉐린 한식 레스토랑 두레유로 향하거나, 광장시장에 들러 떡국과 김치, 두부, 만둣국부터 꿈틀대는 산낙지(정말로!)까지 모든 음식을 즐길 수 있다"고 했다. 서울이 5G를 넘어 6G까지 구현한 첨단 기술 도시로 디지털 혁신을 이루었으며, 글로벌 포춘 500 기업 중 6위에 오르고 수천 개의 스타트업이 이에 합류하기 위해 노력 중이라는 평가도 했다. 여행이 다시 활기를 되찾으면서 서울의 인기는 더욱 치솟았다. 2022년 에어비앤비에서 네 번째로 많이 검색된 여행지였으며, 정부는 팬데믹 이후의 이 모멘텀을 활용해 이벤트 산업에 투자하고, 글로벌 비즈니스를 유치하기 위해 세 개의 주요 국제 컨퍼런스 클러스터를 신속히 추진하고 있다고 했다.

부산 광안대교 전경. 부산시 제공 원본보기 아이콘

◆67위 부산 1년 만에 순위 밖 무슨 일?

서울 외에 한국 도시는 순위에 들어가지 못했다. 단 부산은 달랐다. 부산은 2024년 발표에서 67위를 기록했다가 한해만에 순위표에서 사라졌다. 무슨 일일까. 2024년 보고서에서는 부산을 ‘한국의 마이애미’라고 표현했고 국내외 여행자들이 휴식을 위해 많이 찾는 곳으로 국제적인 행사와 문화 활동이 도시 매력을 더욱 증대시키는 중요한 역할을 하고 있다고 했다. 세계 4위의 컨테이너 항만으로서 경제의 중추적인 역할도 수행하며, 비즈니스와 여가를 동시에 충족하는 목적지로 떠오르고 있다고 밝혔다.

사실 2024년 발표가 나왔을 때 일각에서는 "부산이 67위?"라는 의문이 나왔다. 부산은 이미 지역활력, 인구고령화 등에서 빨간 불이 켜진지 오래기 때문이다. 발표 당시 부산이 엑스포 유치를 위해 국내외 적극적인 홍보에 나서서 이를 반영한 것이라는 해석도 있었다. 레저넌스도 "세계엑스포 유치를 위해 소매를 걷어 올린 대한민국의 여름 수도"라고 했다.

2023년 서울 신규 브랜드 발표식에서 오세훈 시장과 참석자들이기념촬영을 하며 손을 흔들고 있다.허영한 기자 원본보기 아이콘

◆1000대 도시…서울 41위, 부산 252위, 청주 306위

또 다른 도시경쟁력 순위는 어떨까. 옥스퍼드 이코노믹스가 발표하는 ‘세계 1000대 도시 순위’가 있다. 옥스퍼드 이코노믹스는 세계 도시를 지수화해 1000곳을 발표하고 있다. ▲경제 ▲인적 자본 ▲삶의 질 ▲환경 ▲거버넌스 등으로 평가해 종합점수로 순위를 정한다. 2024년 1000대 도시 순위에서 1위는 미국 뉴욕이었다. 영국 런던(2위), 미국 새너제이(3위), 일본 도쿄(4위), 프랑스 파리(5위), 미국 시애틀(6위), 미국 로스앤젤레스(7위) 등이 상위권에 이름을 올렸다. 서울은 41위로 아시아 2위에 올랐으며 이어 싱가포르(42위), 대만 타이베이(65위), 홍콩(76위), 일본 오사카(91위) 순이었다. 중국 도시 중에는 선전이 206위로 가장 높은 순위를 기록했다. 선전은 화웨이를 비롯한 각종 IT 기업이 밀집해 있는 중국의 실리콘밸리다. 국내 도시 중에는 부산이 252위, 청주가 306위를 기록했다.

뉴욕 전경. 아시아경제 자료사진 원본보기 아이콘

◆레저넌스 "‘서울, 마이 소울’ 아쉬워"

여기서 잠깐. 서울에 아쉬운 점은 없을까? 레저넌스의 마지막 구절이 눈에 띈다. 레저넌스는 서울의 다양한 장점을 소개하면서 "다만 ‘서울, 마이 소울’이라는 새로운 도시 브랜드를 재고(다시 생각)하라는 조언을 누군가가 정부에 했어야 했다는 아쉬움이 남는다"고 했다. 서울 브랜드는 고 박원순 전 시장 시절에는 ‘아이 서울 유(I·SEOUL·U)’를 썼다. 나(I)와 너(U) 사이에 서울(SEOUL)을 둬 시민 관계 중심에 서울이 있다는 의미다. 이 역시 호불호가 있었다.

오세훈 시장이 되고 서울시는 "서울의 도시경쟁력을 제고하고 나아가 세계인 누구나 살고싶고, 찾고싶고, 투자하고 싶은 ‘글로벌 톱5 도시’ 도약을 위해 서울의 정체성과 매력이 명확하게 표현되는 신규 브랜드 개발을 추진한다"면서 2023년 8월 16일 ‘Seoul, my soul(서울, 마이소울·내 마음을 채울 수 있는 도시 서울)’을 발표했다. 이 역시도 호불호가 있다. 런던의 관광부 슬로건은 ‘렛츠 두 런던(Let‘s Do London)으로 "런던 가보자", "런던을 즐겨보자" 의미다. 뉴욕은 가장 성공적으로 평가받는 ’I Love New York‘(I NY, 아이 러브 뉴욕)다. 도쿄는 전통과 현대가 만나는 도쿄라는 의미로 ’Tokyo Tokyo Old meets New‘가 슬로건이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>