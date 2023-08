신한금융, 금융소비자보호 전략 선포 "선제대응"

하반기 그룹 소비자보호부문 신설

신한금융그룹이 금융소비자보호 전략 선포식을 갖고 그룹 차원의 대대적 변화를 예고했다.

신한금융은 18일 오전 서울 중구 본사에서 진옥동 회장을 비롯해 신한은행·신한카드 등 11개 그룹사의 금융소비자보호 담당 임원 및 부서장들이 모인 가운데 '소비자보호를 위한 전략 선포식'을 개최했다고 20일 밝혔다.

이날 선포식에서는 '선제적 대응을 통한 탁월한 금융소비자보호 환경 조성'을 소비자보호를 위한 전략 목표로 정하고, 전 그룹사의 소비자보호 역량을 최고 수준으로 향상시키기 위한 방안이 선포됐다.

신한금융은 '신한의 중심에 고객을 바로 새기다'라는 전략 슬로건 하에 ▲금융소비자 리스크요인에 대한 선제적 대응 ▲전기통신금융사기 예방 강화 ▲완전판매문화 정착 ▲금융소비자보호 내부통제 강화를 4대 전략과제로 수립하고 소비자보호부문을 중심으로 이를 추진키로 했다.

진 회장은 "그룹 차원의 통합·체계적 소비자보호 전략 수립을 통한 신속한 대응 및 그룹사 간 소비자보호 협력 체계 구축을 위해 하반기에 소비자보호부문을 신설했다"면서 "금융소비자보호는 고객에게 직접적인 영향을 미칠 수 있는 실천으로 이어져야 하며, 이를 위해 신한금융만의 탁월한 소비자보호체계를 갖출 수 있도록 전력투구 할 것"이라고 강조했다.

한편 신한금융은 그룹의 환경·사회·지배구조(ESG) 슬로건인 '멋진 세상을 향한 올바른 실천(Do the Right Thing for a Wonderful World)'를 바탕으로 경찰청과 금융사기 범죄 대응을 위한 핫라인 구축, 범죄 예방 유공 경찰관과 시민을 선발하는 '서민경제 수호 영웅' 포상 등을 진행 중이다. 특히 신한은행은 지난 5월 보이스피싱 피해자 지원 및 예방 사업을 위해 300억원을 지원했으며, 지난해 말 실시한 금융감독원 소비자보호 실태평가에서 신한은행이 평가대상 은행 중 유일하게 '양호' 등급의 평가를 받기도 했다.

신한투자증권도 올해 프라이빗 뱅커(PB) 성과 평가에서 고객 수익률 평가 비중을 확대하고 고객 만족도를 평가 기준에 반영하는 등 그룹사별로 다양한 소비자보호 전략을 추진하고 있다.





