국내 미출시 전기차·배터리 신사업…LG엔솔, '인터배터리'서 공개

648㎡ 부스에 머스탱 마하E·루시드 에어 전시

"대형 디지털 사이니지 설치 등 고객 경험 강화"

LG에너지솔루션이 오는 15일부터 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2023'에서 국내에 아직 출시되지 않은 전기차와 배터리 서비스 신사업을 선보인다.

LG에너지솔루션이 정한 올해 주제는 ‘혁신 배터리 기술로 지속 가능한 미래 삶을 제시하는 글로벌 리더’다. 차세대 배터리 및 소재·공정 혁신 기술 등을 소개할 예정이다.

LG에너지솔루션 부스를 방문하면 포드의 머스탱 마하-E, 미국 전기차 기업 루시드 모터스의 프리미엄 세단인 루시드 에어를 볼 수 있다. 이 전기차에는 LG에너지솔루션 배터리가 탑재돼 있다. 사내 독립기업 쿠루(KooRoo)가 사업화를 준비 중인 배터리 교환 스테이션(BSS·Battery Swapping Station), LFP 배터리 셀 등도 살펴볼 수 있다.

올해 11회째를 맞는 인터배터리는 국내 최대 규모 2차전지 산업 전시회다. 산업통상자원부 주최, 한국배터리산업협회 등이 주관한다. 올해는 LG에너지솔루션을 비롯한 국내 주요 2차전지 업체, 소재·장비·부품 관련 기업 등 총 198개 업체가 참여한다.

LG에너지솔루션 인터배터리 2023 부스 조감도 [사진제공=LG에너지솔루션] AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

머스탱 마하-E 등 국내 미출시 전기차·배터리 서비스 신사업 선보여

총 648㎡(196평·72개 부스) 규모로 마련되는 LG에너지솔루션 전시공간 중앙에는 포드의 머스탱 마하-E, 미국 전기차 기업 루시드 모터스의 프리미엄 세단인 루시드 에어가 자리를 잡는다.

머스탱 마하-E는 포드의 전기차 전환을 이끄는 대표적인 제품이다. 지난해 미국 소비자전문지 컨슈머리포트 최고 전기차로 선정될 만큼 높은 인기를 자랑하는 모델이다.

LG에너지솔루션은 머스탱 마하-E의 주력 판매 시장인 북미와 유럽 제품에 배터리를 공급하고 있다. 머스탱 마하-E가 시장 큰 인기를 끌면서 LG에너지솔루션은 지난해 폴란드 공장의 포드향 배터리 생산라인 규모를 2배 이상 증설하고, 공급 물량을 확대해 나간다고 발표했다.

루시드 에어도 국내 최초로 소개된다. 루시드 에어는 전기차 시장에서 슈퍼 루키로 불리는 미국 신생 전기차 기업 루시드 모터스(Lucid Motors)가 선보인 럭셔리 세단이다. 뛰어난 성능과 높은 출력을 자랑하는 프리미엄 제품으로 탄탄한 기술력과 독보적인 품질 경쟁력을 갖춘 LG에너지솔루션 원통형 배터리가 탑재되어 있다.

지난해 10월 LG에너지솔루션 사내기업으로 출범한 쿠루는 BSS를 선보인다. BSS는 전기이륜차용 배터리팩을 충전이 아닌 교환 방식으로 사용할 수 있도록 해 편의성을 높인 서비스다. 올해 사업화를 목표로 하고 있다.

배터리 미래수명, 최적주행경로 등 차량별 맞춤 서비스를 제공하는 LG에너지솔루션 전기차 배터리 종합진단 서비스 비-라이프케어(B-Lifecare)도 시연될 예정이다.

첨단 전시공간을 통해 고객 경험 요소 한층 강화

LG에너지솔루션은 전시 공간에 대형 디지털 사이니지(Digital Signage)를 설치해 관람객들에게 ‘배터리로 움직이는 미래’를 소개한다.

아나모픽(착시를 통해 입체감을 극대화하는 광고표현 기법) 기술이 접목된 영상 상영을 통해 관람객에게 배터리로 변화될 미래 모습을 생생히 보여줄 계획이다. 또 VR고글을 사용한 가상 온라인 전시관도 준비해 관람객이 직접 배터리 기술 및 설명 등을 듣고 체험할 있도록 하며 고객 경험 요소를 한층 강화했다.

LG에너지솔루션 전시 부스는 ▲모빌리티(Mobility) 존 ▲IT & New application 존 ▲ESS 존 ▲서비스 사업 존 ▲코어 테크놀로지(Core Technology) 존 ▲ESG 존 등으로 구성된다. 모빌리티존에서는 GM허머 등에 공급되는 파우치형 롱셀(Long Cell)을 비롯해 다양한 셀 및 모듈이 전시된다. IT & New application존에서는 휴대폰용 소형 배터리와 자유자재로 구부러지는 프리폼(Freeform)배터리를 비롯해 VR고글등에 사용되는 커브드(Curved)배터리를 선보일 예정이다.

ESS존에서는 LG에너지솔루션이 국내 전시회 최초로 LFP배터리 셀을 선보인다. 해당 셀이 탑재된 전력망 및 주택용 제품도 함께 전시될 예정이다. 이 밖에도 안전성 향상을 위한 전고체 전지와 고에너지 밀도 경량 리튬황 전지 등 차세대 전지, 소재·공정 혁신 기술을 전시하고 친환경적 미래를 위해 앞장서는 LG에너지솔루션만의 ESG 경영을 소개한다.

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 549,000 전일대비 13,000 등락률 -2.31% 거래량 333,883 전일가 562,000 2023.03.09 15:16 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔 에이블, 남동발전과 제주 해상풍력발전 협력[마켓ING]관망심리 속 순환매 장세파월 의회 증언 앞두고 코스피 강보합… "2차전지株 강세" close 측은 “인터배터리 2023 현장에서 관람객들은 LG에너지솔루션 차세대 배터리 및 소재·공정 혁신 기술 등을 생생히 체험하며 높은 고객가치를 경험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>