‘반사와 굴절’ 속 선연한 삶의 무늬

리만머핀 서울, 김택상·헬렌 파시지안 2인전

파시지안 '구' 조각·김택상 '숨빛' 연작 선보여

[아시아경제 김희윤 기자] "빛은 그리는 것이 아닌 머금고 발산하게 하는 것이다. 작물 재배하는 농부처럼 작품은 물, 중력, 시간, 바람 등 자연에 맡기되 내가 하는 일은 지휘자처럼 그 작품들을 살피는 '보살핌의 미학'이다"

김택상, Resonance-23-3, 2023, Water, acrylic on canvas, 176 x 183 cm [사진제공 = 리만머핀 서울]

빛에 천착해온 작가 김택상(65)은 미국 캘리포니아에서 활동하는 헬렌 파시지안(Helen Pashgian·89)과의 2인전 간담회에서 "작업은 삶의 무늬"라며 자신의 작품세계에 대해 이같이 소개했다.

리만머핀 서울은 3월11일까지 헬렌 파시지안과 김택상의 작품을 함께 선보이는 '반사와 굴절'(Reflections and Refractions)을 개최한다고 7일 밝혔다. 전시는 전혀 다른 지역과 배경에서 활동하는 두 작가가 물질과 개념 측면에서 구현한 서구의 빛과 공간 운동, 그리고 동양의 포스트 단색화 운동의 뚜렷한 교집합을 입체적으로 조명한다.

헬렌 파시지안은 1960년대 미국 캘리포니아에서 미니멀리즘의 하위 예술 운동으로 발전한 빛과 공간 운동(Light and Space movement)의 선구자다. 그는 대기와 천상의 요소가 지닌 미학과 인식의 관계를 탐구하고 있다. 에폭시, 플라스틱, 레진 등의 산업 재료를 혁신적으로 응용한 파시지안의 작품들은 반투명한 표면이 빛을 여과하는 동시에 머금은 것처럼 보이는 것이 특징이다.

Helen Pashgian, Untitled, 2018. Photo by Joshua White [사진제공 = 리만머핀 서울]

손엠마 리만머핀 서울 수석 디렉터는 "파시지안은 유년시절 캘리포니아 호수에 햇빛이 강하게 반사된 모습에 매료돼 작업을 시작했고, 김택상 작가는 강원도 개울가에서 반짝이는 물 속 조약돌을 보고 영감을 얻어 그림을 시작했다"며 "서로 다른 문화적 배경을 지닌 두 작가가 어떻게 각자의 방식으로 빛과 공간을 탐구했는가를 보여주는 전시"라고 설명했다.

파시지안은 작품을 한 번에 모든 것을 드러내지 않는 공간 속 '실재'(presence)로 여긴다. 관객이 변화를 관찰하기 위해 조각 주위를 맴돌면 지속적인 움직임이 생성되는 것이 특징이다.

이번 전시에서 파시지안은 자신의 대표작인 '구'(Spheres) 연작을 선보인다. 내부에 부유하는 형상이 있는 밝게 채색된 구형 조각에 빛이 스며들면 빛과 반사면, 내부에 주조된 형태 간 상호 작용으로 왜곡, 환영, 굴절, 프리즘이 발생한다. 그 결과 조각들은 가까이 다가오는 동시에 물러나고, 나타났다 사라지며, 접근했다가 다시 멀어지는 듯 보인다.

캐스트 에폭시로 제작한 파시지안의 벽면 설치 작업도 눈길을 끈다. 희미하게 새어나온 빛 혹은 반사된 카메라 플래시가 연상되는 각 작품 속 형상은 나머지 어두운 반사면과의 대비로 더욱 뚜렷하게 빛난다. 작가는 빛이 물에 입사할 때 나타나는 시각적 효과에 대한 자신의 지각을 작품을 통해 제시하고, 빛과 물이 닿는 공간 속 지점과 쉽게 포착할 수 없는 순간을 시각화한다.

김택상, 2023 Courtesy of the artist and Leeahn Gallery, Seoul/ Daegu [사진제공 = 리만머핀 서울]

