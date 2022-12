컴퓨터 그래픽스 최대 학회 ‘시그래프 아시아 2022’ 대구서 개막 … 50개국 5000명 참석

시그래프 아시아 2022가 열리는 대구 엑스코. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 구대선 기자] 대구시가 후원하는 컴퓨터 그래픽스 분야 아시아 최대 학회인 ‘시그래프 아시아 2022’가 6일부터 9일까지 대구 엑스코에서 열린다.

이번에 열리는 시그래프 행사는 50년의 역사를 갖는 권위 있는 학회로 매년 북미권에서 개최되던 행사를 2008년부터 여름에는 북미, 겨울에는 아시아에서 개최해왔다. 국내는 2010년 서울 개최 후 12년 만에 대구에서 열린다.

이번 학회 참가자 규모는 국내외 50여 개국에서 5000여 명이며, 해외 참가자는 1000여 명으로 예상된다. 참가자 중에는 예술, 과학, 디자인, 미디어, 공학 및 컴퓨터그래픽스(CG), 인터렉션 기술(실시간 감상기술) 등 산업 전 분야의 학자와 연구자, 기업인, 개발자, 작가, 학생들이 참가하게 된다.

주요 프로그램으로는 국내외 테크기업 전문가들의 기조 강연, 우수 논문발표, 최신 미디어 작품이 시연되는 아트갤러리, 애니메이션과 특수효과가 반영된 최신영화 상영 등 총 21개 프로그램이 진행되며, 우리나라가 자랑하는 K-콘텐츠를 소개하는 자리도 마련된다.

7일 개막 기조 강연은 프랑스 자동차 그룹인 르노 과학기술 총책임자 ‘루크 줄리아’가 ‘인공지능 같은 것은 없다(There is no such thing as AI)’라는 주제로 강연을 할 예정이다.

8일은 디지털 미디어아트 제작업체인 디스트릭트 이성호 대표가 ‘몰입형 콘텐츠 기술이 가져온 시각 영역 시장의 변화’, 증강현실 아바타 서비스 ‘제페토’를 개발한 네이버 제트 김대욱 공동대표가 ‘메타버스 기술로 제작의 역량 강화’를 주제로 각각 기조 강연을 하게 된다.

연구논문은 20개국 174개 기관 823명이 400여 편의 논문을 소개하며, 3D 게임, 하드웨어, 소프트웨어 분야의 글로벌기업인 엔비디아, 구글, 유니티, 포럼8, 픽사, 소니, 델, 파운드리가 참여하는 전시회도 개최된다. 대구에서는 세중IS, 에이존 테크, 쓰리디오토메이션, 와이디자인랩, 디지엔터테인먼트, 엘라카스튜디오, YH데이타베이스, 피케이아트앤미디어 등 8개 기업이 참여해 메타버스 플랫폼, 3D 입체영상 기술을 선보일 예정이다.

한편, 이 행사에는 대회 조직위원장을 맡은 정순기 경북대 컴퓨터학부 교수, 노태우 전 대통령의 딸인 노소영 아트센터 나비 관장, KAIST 김민혁 교수, 서울대학교 이재희 교수 등 최고의 권위를 가진 9개국 19명의 국내외 전문가들이 조직위원으로 참석할 예정이다.

대구시가 5대 미래산업의 하나인 ABB(인공지능, 블록체인, 빅데이터) 산업을 집중적으로 육성하기 위해 많은 투자를 하는 가운데 이번 행사에서 지역 내 ABB 기업들이 신기술을 접하고 엔비디아, 메타 등 해외 글로벌 기업과의 네트워크를 구축할 기회가 될 것으로 기대된다.

영남취재본부 구대선 기자

