윤석열 "북한, 모라토리움 깨는 것 시간 문제…'힘 통한 평화' 달성"

"유엔결의 위반 北 도발 규탄"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 28일 "북한이 모라토리움(핵실험 및 대륙간탄도미사일 실험발사 유예)을 깨는 것은 시간 문제로 보인다"며 힘을 통화 평화를 강조했다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "북한 노동신문은 27일 '정찰위성 개발을 위한 중요시험을 했다'며 정찰용 카메라로 한반도 상공에서 촬영한 사진을 공개했다"면서 "위성발사를 핑계로 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사를 할 가능성이 높아지고 있다"고 했다.

이어 "북한의 어제 시험발사는 탄도미사일 관련 북한의 모든 활동을 중지하고 '탄도미사일 기술을 이용한 발사'를 하지 못하도록 규정한 유엔 결의 1718호와 1874호 위반"이라며 "유엔 결의를 정면으로 위반한 북한의 도발을 온 국민과 함께 강력히 규탄한다"고 강조했다.

그는 "우리 정부는 여전히 북한의 도발을 도발로 부르지 못하고, 이재명 후보는 어제 창원 유세에서 북한의 미사일 발사에 '이거는 원래 일상'이라는 말까지 했다"면서 "북한의 도발을 ‘일상’이 아닌 ‘비상’ 및 ‘비정상’으로 간주하고 경계의 끈을 놓지 않아야 한다"고 했다. 그러면서 "러시아의 우크라이나 침공으로 우리 국민들이 안보의 중요성을 온 몸으로 느끼고 있다"며 "저 윤석열은 강력한 억지력을 바탕으로 ‘힘을 통한 평화’를 달성하겠다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr