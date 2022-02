사촌 형수 흉기로 찔러 살해하고 도주한 50대 남성 긴급 체포

경찰, 채무관계있는 것으로 보고 살해 동기 조사 중

[아시아경제 윤슬기 기자] 전북 김제에서 사촌 형수를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의로 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

27일 전북 김제경찰서 등에 따르면 살인 혐의로 긴급체포 된 A씨(59)는 "오래전 사촌 형수한테 돈을 빌려줬는데 갚지 않아서 홧김에 그랬다"며 범행을 인정했다.

A씨는 지난 25일 오전 3시50분께 김제시 금산면 한 빌라에서 사촌 형수인 B(59)씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

그는 범행 이후 차량을 몰고 달아났으나 강원도의 한 고속도로 졸음쉼터에서 폐쇄회로(CC)TV를 추적한 경찰에 붙잡혔다.

조사 결과, A씨는 최근 사업 실패로 경제적 어려움을 겪던 상태에서 범행 며칠 전부터 김제에 있는 사촌 형수를 찾아와 채무 변제를 독촉한 것으로 드러났다. 채무액은 수천만원 상당인 것으로 파악됐다.

경찰은 이들이 채무관계에 있었던 것으로 보고 정확한 살해 동기를 조사 중이다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr