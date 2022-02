외교부 "우크라이나 체류 국민 4명 루마니아 출국…63명 남아"

[아시아경제 이관주 기자] 외교부는 우크라이나 체류 국민 4명이 루마니아로 출국을 완료해 26일 오전 1시(현지시간) 기준 63명이 체류 중(공관원 및 크림지역 교민 10명 제외)이라고 밝혔다.

외교부에 따르면 몰도바 접경지역에서 출국에 어려움을 겪는 우리 국민 4명이 주루마니아대사관에서 제공한 임차차량을 이용해 루마니아로 출국했다.

현재 체류 중인 63명 가운데 19명은 현재 폴란드(5명) 또는 루마니아(14명) 국경 방향으로 이동하고 있다. 다만 심한 교통정체 등으로 이동 속도가 계속 느려지고 있다고 외교부는 전했다. 폴란드로 이동한 교민 3명은 국경 검문소에서 진입 대기 중이고, 2명은 폴란드 메디카행 아침기차를 예약했다. 루마니아로 향한 교민 3명은 국경 100㎞, 8명은 170㎞, 3명은 320㎞ 지점에 위치해 있다. 또 전날 오전 키예프에서 출발한 공관 비필수 인력은 교민 6명과 함께 루마니아 인근 국경 170㎞ 지점까지 도달했다.

이와 함께 교민 19명이 조만간 출국을 계획 중이고, 당초 28명이던 잔류 희망자는 3명이 출국행렬에 동참함에 따라 25명으로 감소했다.

외교부는 "우크라이나 인접국 우리 공관에서 이동 중인 국민과 수시로 연락을 주고받으며 안전한 대피 철수를 지원하고 있다"며 "키예프 인근 지역의 격렬한 교전 상황을 감안해 국민들께서는 공관과 비상연락체계를 유지하면서 주변 대피시설 확인 등 안전 확보에 만전을 기해주실 것을 당부드린다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr