한미 외교장관 전화통화…"러시아의 우크라이나 침공 강력 규탄"

[아시아경제 이관주 기자] 정의용 외교부 장관과 토니 블링컨 미국 국무장관이 러시아의 우크라이나 침공을 규탄했다.

외교부는 26일 오전 양 장관이 통화를 하고 우크라이나 상황과 한반도 문제, 이란 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다. 이번 통화는 지난 12일 하와이 호놀룰루에서 개최된 한미 외교장관 회담 이래 약 2주 만에 이뤄졌다.

양 장관은 이날 최근 우크라이나 정세에 관해 심도 있는 의견을 교환했다. 특히 러시아의 우크라이나 무력 침공을 유엔헌장 원칙에 위배되는 행위로 강력히 규탄하고 이를 즉각 중단할 것을 촉구했다. 또 우크라이나의 주권, 영토 보전 및 독립에 대한 확고한 지지 입장을 재확인했다.

블링컨 장관은 한국이 국제사회와 긴밀히 조율하면서 강력한 공조 의지를 발신하고 있는 데에 사의를 표명했다.

아울러 양 장관은 최근 한반도 정세에 대해서도 의견을 교환하고, 한미 양국이 계속해서 완전히 조율된 대북 전략을 바탕으로 한반도의 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 노력을 지속해 나가기로 했다고 외교부는 설명했다.

