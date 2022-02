정부, 통신사에 네트워크 안정성 이행 계획 받아

[아시아경제 임혜선 기자] 올해부터 통신사는 네트워크 오류의 예방과 대응을 위해 작업 관리를 강화해야 한다. 네트워크 생존성 확보를 위한 코어망과 가입자망 구조를 개선해야 한다. 통신서비스 복원력을 높이기 위한 재난 와이파이도 구축해야 한다. 이는 지난해 발생한 KT 네트워크 장애 후속 조치다.

정부는 다음달 말까지 11개 주요 통신사업자들의 네트워크 안정성 이행 계획을 받아 4월 말 올해 기본 계획을 확정하고, 이를 즉시 이행할 수 있도록 할 예정이다.

과학기술정보통신부는 25일 통신재난관리심의위원회를 열고 이 같은 내용의 2022년 기본계획 수립지침을 마련했다. 이날 열린 제1차 심의위원회에서는 지난해 통신재난관리계획 이행현황을 보고하고 올해 통신재난관리기본계획 추가 수립지침을 심의 의결했다.

이번 심의위원회 개편에서는 법률 분야를 추가하고 여성위원 수를 확대했으며, 위원 구성은 과기정통부·행안부·소방청 등 당연직 정부위원 5명과 네트워크 및 재난분야 등 민간전문가 8명으로 구성했다.

지난해 주요통신사업자가 이행한 통신망 및 전력공급망 이원화 조치, 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)과 같은 보안장치 설치 등 이행실적을 보고했다. 통신망 이원화는 계획보다 2건을 추가 이행해 총 240개 시설에 대한 조치를 완료했다. 전체 881개 대상시설 중 누적 868개 시설에서 이원화가 이뤄졌다.

전력공급망 이원화는 KT, SK브로드밴드 등 총 2곳이 한국전력의 사정으로 이원화 공사가 지연됐다. 향후 사업자별 소명자료 및 이행계획을 검토하여 시정명령 조치 여부를 결정할 예정이다.

주요 통신시설의 출입구 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치, 지하통신시설 잠금장치 및 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치, 시설별 재난대응인력 배치 및 감시시스템 운영 등은 모든 대상시설에서 이행을 완료했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr