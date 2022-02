"자가검사키트 구매 지원 사칭 보이스피싱 주의하세요"

[아시아경제 송화정 기자] 금융감독원이 최근 코로나19 변이인 오미크론의 확진자 급증에 따른 불안감을 악용해 자가검사키트 구매 신청·지원 등을 사칭한 보이스피싱 피해가 우려된다며 소비자 경보를 발령했다.

26일 금감원에 따르면 사기범들은 정부기관, 자가검사키트 공급업체 등을 사칭하며 자가검사키트 신청 또는 관련 대금결제 안내 문자메시지를 발송한다. 자가검사키트 신청 및 대금결제 등을 핑계로 악성 URL 주소를 클릭하게 하거나 구매대금 송금을 이유로 자금 이체를 유도한다.

이들 사기범은 정부 지원으로 자가검사키트를 특가에 특별 공급한다며 주로 약국이나 편의점 등 진단키트 판매처 점주들을 유혹한다. 사기범은 특별공급을 빙자한 허위의 공문을 진단키트 판매처에 배포하고 특별공급 업체를 사칭한 사기이용계좌로 선결제 명목의 자금을 이체하도록 유도한다.

자가검사키트를 시중가격보다 저렴하게 더 많이 구매할 수 있는 한정된 기회라며 소비자를 유혹하기도 한다. 허위 구매사이트를 빙자한 악성 URL 주소를 보내 원격조종앱 설치를 유도해 피해자의 개인정보 탈취 및 자금을 편취한다.

또한 자가검사키트 구매 대금결제가 승인됐다는 가짜 문자메시지를 발송한 후 피해자가 문의를 하면 명의가 도용 또는 범죄에 연루됐다고 속인다. 이후 경찰 등을 가장해 피해자에게 전화한 후 안전계좌로 자금을 이체해야 한다는 등의 명목으로 송금을 요구하거나 악성앱 등을 설치하는 개인정보를 탈취하는 방법 등으로 자금을 편취한다.

코로나19 관련 정책지원금 신청으로 회신 전화 및 악성 URL 주소 클릭을 유도하는 피해도 지속적으로 발생하고 있다. 문자메시지, 메신저 등을 이용해 코로나19 관련 ‘긴급생활 안정자금’ ‘방역지원금’ ‘상생소비 지원금’ 등 신청 대상이라며 소비자를 유혹한다. 사기범들은 정확한 상담을 위해 필요하다며 주민등록번호, 소득, 직장 및 재산현황 등 개인정보를 요구한 후 저금리 대출을 위해서는 기존 대출금을 상환하고 추가 대출을 받은 후 바로 상환해 신용평점을 높여야 한다며 자금을 받아서 편취한다. 또는 코로나로 비대면 대출만 가능하다며 악성 URL주소를 보내 원격조종앱 설치를 유도하고 피해자의 뱅킹앱 접속을 통해 자금을 편취하는 수법을 쓴다.

금감원에서는 이같은 내용의 문자메시지나 전화 등을 받은 경우 문자메시지에 포함된 URL 주소를 절대 클릭하지 말고 바로 삭제하고 해당 문자메시지를 발송한 번호로 답장 및 회신 전화를 하지 말 것을 당부했다. 또한 모르는 번호는 가급적 받지 말고 이미 전화를 받은 경우에는 수상한 요구에 응하지 말고 전화를 바로 끊어야 한다고 강조했다.

