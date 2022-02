남악·오룡지구 접근성이 높아져 주민 불편 해소 전망

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군이 오룡지구 택지개발사업 2단계 준공을 앞두고 내일(25일)부터 남악신도시와 오룡신도시를 잇는 남창4교를 조기 개통한다.

남창4교 도로 길이는 380m로, 남악 경남아너스빌 아파트와 오룡지구 행복중학교를 연결하고 있다.

그동안 남창4교 차단으로 오룡지구에 거주하는 오룡중학교 학생들은 500m면 갈 수 있는 거리를 먼 거리를 우회해 통학하는 등 불편을 겪었다.

강건선 신도시지원단장은 “새 학기 등교에 앞서 학생들이 편리하게 통학할 수 있도록 교량을 조기 개통했다”다고 밝혔다. 이어 “남악지구와 오룡지구의 접근성이 좋아져 주민 교통 만족도가 높아질 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

