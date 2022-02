심상정 "與 정치개혁 공약 환영…다만 이번 대선과 연계해선 안돼"

24일, 송영길 '통합정부' 제안에 심상정도 화답

심 "정치개혁은 DJ때부터 시작한 오랜 공약…지키지 않은 것이 문제"

"尹과는 통합정부 못한다는 李, 통합의 의미 훼손하는 것"

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 24일 송영길 더불어민주당 대표가 제안한 '통합정부' 구상에 대해 "뒤늦게나마 이런 정치개혁 공약을 내놓은 것에 환영한다"고 밝혔다.

심 후보는 이날 오후 서울 구로디지털단지에서 현장 유세를 통해 "오늘 송 대표가 대한민국 대전환을 위한 정치개혁, 통합정부를 만들자고 제안했다. 대통령 결선투표제도 도입하고, 연동형 비례제 선거제도 바꾸고 곧 있을 지방선거에서 중대선거구제로 하자는 좋은 제안을 내놨다"며 이같이 말했다.

그는 "그렇지만 분명히 해둘 게 있다"면서 "송 대표가 말한 정치개혁 공약은 사실 김대중(DJ) 전 대통령 때부터 시작해서 오랫동안 더불어민주당의 공약이었다. 공약을 내건 것이 중요한 게 아니라 오랜 공약을 지키지 않은 것이 문제이고, 또 지난 문재인 정부 전반기에 저와 정의당이 선거제도 개혁에 온 힘을 보태 만든 선거제도 개혁을 뒤집어엎은 게 문제 아니겠는가"라고 지적했다.

심 후보는 송 대표와 이재명 더불어민주당 후보를 향해 "정의당에는 확인할 필요가 없다. 지금도 국회 정개특위에 관련 법안을 다 제출해놨다"며 "더 이상 지체하지 말고 국회 정개특위에서 열심히 논의해서 통과시키면 된다"고 말했다.

그러면서 "만에 하나 제가 우려가 있어서 말씀드리는데, 통합정부 만들겠다는 것을 이번 대통령 선거와는 연계하지 마시기 바란다"고 강조했다.

그는 "이번 대선과 연계해 또 선거에 좀 유리한 고지를 점해보자는 생각이라면 정말 진정성이 없는 것"이라며 "15년전부터 약속했던 정치개혁을 지키지 않은 것에 대한 깊은 성찰을 바탕으로, 정치개혁을 꾸준히 실현해나가시기 바란다. 그 길에 정의당은 언제든지 힘을 보탤 것"이라고 목소리를 높였다.

또한 이 후보에게는 "윤 후보와는 같이 (국민통합정부를) 못하겠다고 말씀하셨는데, 심정은 이해가 된다"며 "그러나 누구하고는 못하고, 누구하고는 한다 이렇게 말씀하시는 것 자체가 통합의 의미를 훼손할 수가 있다"고 말했다.

그는 "제1야당, 양당 중의 또 한 축인 국민의힘에 동의를 구하고 또 조정을 해내는데 더 큰 노력을 해주실 것을 진심으로 당부드린다"고 덧붙였다.

한편 이날 오전 송 대표는 국민통합 국회 및 정부 구성, 분권과 협력을 골자로 하는 '국민통합 정치개혁안'을 발표했다. 송 대표는 "모두 함께 더 좋은 개혁안과 실천을 담보할 더 좋은 방안을 찾고, 함께 힘을 모아 실현해 나갈 것을 호소한다"며 안철수, 심상정, 김동연 등 야권 후보들을 향해 동참을 촉구했다. 송 대표는 "여야 협의로 국무총리를 추천하고, 총리의 인사제청 절차를 법률로 제도화하겠다"며 "진영을 넘어 최선의 인물로 국민내각을 구성하고 청와대 정부에서 국무위원 정부로 개혁하겠다"고 설명했다.

다만 이 후보는 이날 오전 BBS라디오에 나와 "통합정부, 연합정부를 꼭 해야한다고 본다"며 "국민의힘 윤석열 후보를 제외하고 진짜 국민의 삶을 개선하자는 모든 정치세력이 가능한 범위에서 협력하는 길을 찾자"고 말했다.

그는 안 후보와 심 후보에겐 "두 분 말씀과 정치교체, 연합정부의 필요성에 거의 다른 점이 없다"고 말한 반면 윤 후보에 대해선 "유세나 말씀, 행동을 보면 무서울 정도로 구태스럽고 이분법적이고 난폭하고 일관성도 없다"면서 "이런 분과 같이 할 수는 없다"고 선을 그었다.

