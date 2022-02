신한銀, 경기신보와 소상공인 지원 협약…975억원 규모 대출지원

약 4000개 경기도 소재 소상공인-소기업 혜택

[아시아경제 유제훈 기자] 신한은행은 경기도 소재 소상공인 금융지원을 위해 경기신용보증재단과 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약에 따라 신한은행은 경기신보에 65억원을 특별 출연하고, 경기도는 중소기업육성자금을 위한 특별운전자금을 지원하며, 경기신보는 특별출연금을 재원으로 975억원의 보증서를 발급한다.

특별운전자금대출의 보증료는 연 1.0%로 기존 대비 0.2% 저렴하고 대출만기는 최대 5년, 금리는 최저 연 1.0% 후반 수준이다. 975억원의 금융지원을 통해 약 4000개의 소기업 및 소상공인이 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상된다.

이번 협약을 통해 코로나19로 어려움을 겪는 경기도 소재 소상공인은 이날부터 신한은행 영업점과 경기신보를 통해 특별운전자금 대출 및 보증서 관련 상담은 물론 대출 지원을 신청할 수 있다.

신한은행 관계자는 "최근 오미크론 바이러스 확산에 따른 코로나19 확진자 급증으로 인해 많은 중소기업과 소상공인이 여전히 어려움을 겪고 있는 상황을 감안, 이번 출연을 기획했다"면서 "앞으로도 지역경제 활성화와 소상공인 경영 안정을 위한 업무협약을 지속 추진할 것"이라고 밝혔다.

