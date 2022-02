위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감

우크라이나 사태 취약해진 시장 투심 흔들어

경기불안·통화정책 부담 맞물리면 하락 커질수도

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 러시아와 우크라이나간 무력충돌 우려를 반영하며 하락 마감했다. 위험자산 투심이 줄어들면서 외환시장에서 원·달러 환율은 전일보다 0.6원 오른 달러당 1102.7원에 마감했다.

22일 코스피는 전 거래일 대비 1.35%(37.01포인트) 하락한 2706.79로 장을 끝마쳤다. 전 거래일 대비 1.41%(38.72포인트) 하락한 2705.08로 장을 시작한 지수는 장중 2690선까지 내려가며 하락 폭을 확대하기도 했다.

이날 코스피는 러시아가 우크라이나 분리주의 공화국 독립을 승인하면서 전쟁의 발판을 마련했다는 해석에 급락세를 보였다. 오는 24일 미국과 러시아의 외무장관급 회담이 예정돼 있음에도 푸틴이 우크라이나 동부 지역에 군대 진입 명령에 대해 실질적인 침입이 이뤄졌다는 분석이 나오면서 전쟁과 미국, 유럽 등 서방세력의 제재 이슈가 현실화될 것이란 위기감이 고조된 것이다.

이경민 대신증권 연구원은 “우크라이나 사태가 시장의 핵심이슈는 아니지만 취약해진 시장에 투자심리를 뒤흔들고 악재의 영향력을 배가 시킬 변수로 작용하고 있다”며 “앞으로 주목해야 할 부분은 우크라이나 사태가 정점을 향해가는 과정에서 경기불안과 통화정책 부담이 맞물릴 경우 글로벌 금융시장이 이전보다 얼마나 더 취약해지느냐의 여부”라고 말했다.

코스피시장에서 주식을 사들인 주체는 개인들이다. 개인은 이날 홀로 기관과 외국인은 6706억원어치 주식을 샀다. 외국인과 기관은 각각 3261억원, 3820억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목은 대부분 하락 마감했다. 삼성전자는 1.08% 하락한 7만3400원, LG에너지솔루션은 2.87% 내린 44만원에 거래됐다. 이외에도 SK하이닉스(-1.15%), NAVER(-1.57%), LG화학(-4.22%), 카카오(-1.50%), 현대차(-1.89%), 삼성SDI(-2.17%) 등도 하락했다.

반면 해운주는 강세를 보였다. 운임지수가 오름세를 보이는 가운데 물류 대란이 장기화 될 것이란 전망이 강화된 덕분이다. 대한해운은 3% 올랐고 팬오션과 HMM은 각각 2.3%, 2.1% 올랐다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.83%(16.14포인트) 하락한 868.11로 장을 끝냈다. 지수는 전거래일 대비 1.72%(15.17포인트) 내린 869.08로 장을 시작해 하락마감했다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관이 각각 138억원, 295억원어치 주식을 사들였고 외국인은 홀로 485억원 규모로 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온헬스케어(1.42%)와 에코프로비엠, 엘앤에프가 각각 1.22%, 2.24%가 상승했다. 반면 펄어비스(-0.42%), 카카오게임즈(-2.09%), 위메이드(-4.64%), HLB(-2.94%) 등은 하락했다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "코스닥시장에서 2차전지 소재주가 오름세를 보였다"며 "엘앤에프는 하이니켈 양극재 공급 부족에 따른 가격 인상 기대감과 실적 예상치 상승 전망이 주가에 반영됐다"고 설명했다.

