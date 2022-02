정부 "우크라이나 평화적 해결방안 강력 촉구"

[아시아경제 유인호 기자] 정부가 22일 최근 전개되고 있는 우크라이나의 긴장 고조 상황에 대해 심각한 우려를 표명했다.

정부는 22일 외교부 대변인 명의의 성명을 통해 “우리 정부는 우크라이나의 주권, 영토 보전을 일관되게 지지해왔다”고 밝혔다.

정부는 “관련 당사자들이 국제법과 민스크 협정 등을 존중하면서 평화적 해결방안을 모색해 나갈 것을 강력히 촉구한다”며 “현지 체류 우리 국민의 안전을 최우선으로 만일의 상황에 대비한 조치를 취해나갈 계획”이라고 말했다.

최영삼 대변인은 이날 정례브리핑에서 ‘국제사회의 제재 동참 요구는 없었는지, 있다면 우리 정부 역시 이에 응할 계획이 있는지’ 묻는 질문에 대해 “정부 역시 대다수 국제사회와 함께 긴장감을 가지고 관련 상황을 예의주시 중”이라고 답했다.

그러면서 “국제사회와 함께 긴밀하게 소통하면서 관련 상황을 예의주시하고 있고, 또 필요에 따라서 관련 소통 노력을 계속해 나가고 있다”고 덧붙했다.

향후 미국 등의 요청이 있으면 러시아 제재 동참 여부를 검토할 수 있다는 것으로 해석된다.

한편 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 21일(현지시간) 우크라이나 동부 지역에 있는 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)의 독립을 승인하는 대통령령에 서명하고, 평화유지를 명분으로 이 지역에 러시아군을 투입하기로 했다.

미국을 비롯한 서방국가는 이를 우크라이나에 대한 러시아의 명백한 주권침해이자 국제법 위반으로 간주하고 제재에 나섰다.

