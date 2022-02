미-러 정상회담 기대감.. 코스피 낙폭 축소 마감

우크라이나 사태 진정 국면 기대감

[아시아경제 황준호 기자] 21일 증시는 지정학적인 변수에 민감하게 반응하다가 혼조세로 마감했다. 코스피는 장 초반부터 내려 마감할 때까지 회복하지 못했지만, 코스닥은 상승세로 장을 마쳤다.

이날 코스피는 0.72(0.03%) 내린 2743.80에 장을 마쳤다. 개인이 장 초반부터 순매수에 나서면서 지수 하락을 적극적으로 방어하는데 나섰다. 하지만 외인과 기관이 각각 613억원, 920억원 규모 주식을 팔아 치우면서 지수 하락을 막지는 못했다. 개인은 이날 1314억원 규모 순매수에 나섰다.

다만 종목 전반에 걸친 하락세가 나타난 것은 아니었다. 전체 종목 중에서는 399개 종목 정도가 상승했다. 시가총액 상위 종목 중에서도 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 767,000 전일대비 10,000 등락률 +1.32% 거래량 33,055 전일가 757,000 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지 close (1.32%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 93,200 전일대비 1,800 등락률 +1.97% 거래량 2,840,676 전일가 91,400 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환숨은 "윤석열" 황금 인맥株, 또 한 번 크게 터집니다外人, 이달 3주 연속 국내 주식 순매도…SK하이닉스 최다 매수 close (1.97%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 1,500 등락률 +0.82% 거래량 460,824 전일가 183,500 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 [전기차 패권전쟁] 치고나가는 中, 추격하는 美…노조리스크에 감전된 韓外人, 이달 3주 연속 국내 주식 순매도…SK하이닉스 최다 매수 외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지 close (0.82%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 816,717 전일가 78,700 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 [전기차 패권전쟁] 치고나가는 中, 추격하는 美…노조리스크에 감전된 韓현대차·기아, 3개월만에 유럽 점유율 10% '회복'…1월 판매량 '3위'코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파 close (0.25%) 등이 올랐다.

삼성바이오로직스는 역대급 실적을 기록하면서 상승 마감했다. 이 회사는 지난해 매출액 1조5680억원, 영업이익 5373억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익의 경우 2017년 첫 흑자 달성 후 4년 만에 8배 이상 성장했다.

현대차와 기아의 경우 우크라이나를 둘러싼 러시아와 서방국가들 사이의 갈등에 따라 급락했다가 장중 상승세로 돌아섰다.

시총 14위인 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 161,500 전일대비 4,000 등락률 +2.54% 거래량 413,849 전일가 157,500 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환셀트리온, 800억원 규모 자사주 50만주 장내 매수셀트리온, 800억원 규모 추가 자사주 매입 결정…"주주가치 제고" close 의 경우 800억원 규모 자사주 매입 공시가 나오면서 전장보다 2.54% 오른 16만1500원에 장을 마쳤다.

업종별로는 기계 업종의 상승세(1.69%)가 돋보였다. 다만 자동차 주의 경우 전쟁 가능성이 줄어들면서 상승세를 나타냈다면, 대표적인 방산주인 LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 64,000 전일대비 4,300 등락률 +7.20% 거래량 492,017 전일가 59,700 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 LIG넥스원, 지난해 영업익 972억.. 전년비 52.5%↑[클릭 e종목] “LIG넥스원, 아직 남은 추가 상승여력”LIG넥스원, 2조5974억 규모 천궁-II 수출 계약 close 은 긴장감 고조에 따라 7.20% 뛰면서 기계 업종의 오름세를 견인했다.

코스닥은 이날 하락 출발해 상승 마감했다. 전장보다 0,29% 오른 884.25에 장을 마쳤다. 오전부터 순매수에 나선 개인(224억원)에 이어 기관(213억원)의 순매수가 이어지면서 장은 상승세를 탔다. 외인은 394억원 규모 순매도를 진행했다.

전체 종목 중에서는 654개 종목이 올랐으며 시총 상위 종목들도 일부 오름세를 나타냈다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 63,500 전일대비 1,300 등락률 +2.09% 거래량 539,036 전일가 62,200 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 셀트리온 "자가면역질환 치료제 램시마SC, 약물 농도 유지 확인"코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환2700도 어려운 코스피, 지정학적 불안감 지속 close (2.09%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 187,300 전일대비 1,600 등락률 +0.86% 거래량 313,280 전일가 185,700 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 close (0.86%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 95,600 전일대비 1,000 등락률 +1.06% 거래량 335,839 전일가 94,600 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지 close (1.06%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,700 전일대비 900 등락률 +1.27% 거래량 592,251 전일가 70,800 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지 close (1.27%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 87,600 전일대비 1,700 등락률 +1.98% 거래량 81,695 전일가 85,900 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세 close (1.98%) 등이 이에 해당한다.

셀트리온헬스케어의 경우 오스트리아 비엔나에서 비대면 행사로 개최된 '2022년 유럽 크론병 및 대장염 학회(ECCO)'에서 자가면역질환 치료용 피하주사제형 바이오의약품 '램시마SC'(성분명 : 인플릭시맙, 피하주사제형)가 염증성 장질환 관해 도달 크론병 환자에서도 안정적 약물농도 유지했다고 발표하면서 기대감이 주가에 반영됐다.

업종별로는 오락 업종이 4.04% 올랐으며, 유통(1.83%), 비금속(1.39%), 통신장비(0.80%), 통신서비스(0/78%) 등도 상승 곡선을 그렸다.

이날 증시의 변화에 가장 큰 영향을 준 것은 러시아와 우크라이나 분쟁에 대한 국제 정세 변화로 요약할 수 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "마크롱 프랑스 대통령 제안으로 미 백악관은 우크라이나에 대한 러시아의 침공이 없다는 전제 조건으로 러시아와의 정상회담에 원칙적으로 합의했다고 발표하며 우크라이나 사태를 둘러싼 지정학적 리스크 완화 기대감이 증시에 긍정적으로 반영됐다"고 분석했다.

원달러 환율은 전장보다 0.32% 내린 1192.10원에 장을 마쳤다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "환율은 장초반 1200원 가까이 급등 후, 미-러 정상회담 개최 기대감에 하락했다"고 밝혔다.

